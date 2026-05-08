"Трёшка зелени" или меньше? ХАС рассказал о гонорарах в "Караоке на Майдане" и как стал ведущим вместо Кондартюка

Кондратюк рассказал, что было много достойных кандидатов

Украинский певец и радиоведущий ХАС официально стал новым лицом обновленного шоу "Караоке на Майдане". Артист впервые подробно рассказал, как получил эту роль, как проходили пробы и какой гонорар получает за один выпуск.

Об этом ХАС сообщил в интервью Славе Демину. Он также поделился историей знакомства с Кондратюком 15 лет назад.

Как Хас познакомился с Кондратюком

По словам артиста, его знакомство с Кондратюком прошло еще в 2010-х. Позже он появился на "Х-Факторе", а затем получил приглашение выступить в "Караоке на Майдане" с авторской песней. Также он снимался в вечернем шоу Кондратюка и затем появился в клипе Хаса, где сыграл самого себя.

В это время, как рассказал ХАС, Кондратюк неожиданно поинтересовался его возрастом и вспомнил, что сам стал ведущим "Караоке на Майдане" в 35 лет. А уже позже певцу позвонили по телефону с предложением попробовать себя в кастинге.

Как проходили пробы

ХАС подчеркнул, что никаких "автоматических" договоренностей не было — он проходил кастинг наравне с другими претендентами. Пробы проходили в телевизионной студии, вокруг артиста собрали людей, которые создавали эффект шоу, а он сам должен был провести все так, как видел это в собственном стиле.

По словам певца, он не знал, кто еще претендовал на роль ведущего и специально не интересовался конкурентами. Говорит, пришел, сделал свою работу и просто ждал решения.

Хас и Игорь Кондратюк во время первых съемок "Караоке на Майдане". Фото: instagram.com/khassan_khaidar

О гонорарах: "Меня не интересует, кто сколько зарабатывает"

Отдельно в интервью зашла речь о гонораре Хаса на "Караоке на Майдане". Слава Демин озвучил распространенную в индустрии цифру — от 20 до 40 тысяч гривен за съемочный день ведущего такого формата — и поинтересовался, близок ли этот гонорар к доходу ХАСа.

Впрочем, артист прямо отвечать не стал. Он объяснил, что принципиально не любит публично обсуждать деньги и не интересуется чужими заработками.

Слава Демин и Хасс. Фото: скриншот YouTube

"Я на уровне себя веду с миллионерами долларовыми, гривневыми и с людьми, которые зарабатывают меньше тысячи грн в месяц. спокойно, понимаешь? Если ты не умеешь нормально общаться с людьми, ты ни с кем не найдешь общего языка", — поделился Хас.

Также ХАС с юмором вспомнил, что когда-то специально озвучил в интервью Демину "громкую" сумму лишь потому, что такие цифры называли всем. Однако какой гонорар он получает за "Караоке на Майдане", он так и не указал.

"Я тебе сказал одну цифру, я помню, я сказал тебе трошку зелени, по-моему. А знаешь из-за чего сказал? Потому что у тебя все так триндят... Все триндять. Какая трешка? Ну, о чем мы говорим?" — с шуткой объяснил Хас

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто первая победительница "Караоке на Майдане". Мы подлились, кто она и как выглядит.