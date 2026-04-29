Київський ринок проти супермаркетів: де продукти набагато дешевші (відео)

Дівчина показала "лайфхак", як заощадити на покупках

У більшості магазинів Києва ціни на продукти доволі високі, тому покупці часто шукають найдешевші варіанти або товари зі знижками. Українка опублікувала у соцмережі відео, в якому розповіла, що на столичному ринку можна суттєво заощадити, і показала реальні ціни.

Відповідне відео можна побачити на її сторінці у ТікТок під ніком "krilova23". За словами дівчини, різниця в цінах виявилася помітною вже з перших павільйонів.

Вона розповіла, що імпортні продукти, які у звичайних магазинах коштують значно дорожче, тут можна знайти за суттєво нижчою ціною. Зокрема, за її словами, 2 кілограми перцю коштують близько 800 гривень, каперси — приблизно 90 гривень, а солодощі та сиропи продаються значно дешевше. До того ж там великий вибір продуктів.

Дівчина також зазначила великий вибір європейських товарів — від пасти до снеків і напоїв, які в супермаркетах коштують удвічі більше. Окремо вона звернула увагу на енергетики та солодощі, які тут можна придбати за набагато нижчими цінами. Наприклад енергетичний напій "Monster Energy" коштує 60 замість 300 гривень, як у "Сільпо".

Справді, у "Сільпо" можна знайти ці напої за ціною близько 300 гривень, однак це стосується лише окремих видів. Загалом вартість коливається приблизно від 75 до 80 гривень.

Ціни на енергетичні напої у "Сільпо". Фото: скріншот з магазина

За її словами, асортимент вражає різноманіттям: маршмеллоу, шоколад, снеки та інші продукти продаються доступніше. Навіть великі упаковки популярних солодощів виходять вигіднішими.

Також дівчина відзначила м’ясні та сирні відділи, де широкий вибір продукції — від сирів до морепродуктів — продається за цінами, які часто нижчі за супермаркетні.

До прикладу, на відео можна побачити польський сир торгової марки "Serenada" з цінником в 360 гривень. У "Сільпо" подібний молочний продукт коштує 449,0 гривень зі знижкою та майже 600 гривень без акції. Вигода точно є.

Вартість сиру у "Сільпо". Фото: скріншот з магазина

