Обручальное кольцо, которое не лезло на палец и дружка, которая "против" брака: главные "факапы" на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Мало кто заметил эти курьезные детали

Ровно 15 лет назад, 29 апреля 2011 года, в Вестминстерском аббатстве состоялась свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которую сразу назвали "сказкой 21 века". Но даже в этой королевской постановке без "факапов" не обошлось.

Несмотря на идеальную картинку, церемония имела свои мелкие, но показательные сбои. "Телеграф" решил вспомнить, какие конфузы произошли на королевской свадьбе.

Факапы на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Принц Уильям без кольца

Внимание СМИ тогда привлек момент со свадебными традициями. У пары было только одно кольцо – для Кейт. Принц Уильям принципиально отказался от своего. Но дело не в проблемах в отношениях или чем-то подобном. Принц Уэльский просто не любит носить ювелирные украшения, поэтому во время церемонии кольцо ему даже не вручили. К слову, дед Уильяма, принц Филипп, также никогда не носил обручальное кольцо за 73 года брака с королевой Елизаветой II.

Принц Уильям не носит обручальное кольцо. Фото: Getty Images

Конфуз с машиной Чарльза

Для выезда из Бикунгемского дворца пара выбрала не лимузин, а винтажный Aston Martin, принадлежавший тогдашнему принцу Чарльзу – автомобиль он в свое время получил в подарок от матери, королевы Елизаветы II, на 21-летие. Уильям заранее попросил разрешения взять именно эту машину, и отец не возражал.

Впрочем, в момент старта жених, который сам был за рулем, из-за волнения просто забыл снять авто с ручного тормоза. В результате машина тронулась не так плавно, как планировалось, из-за чего впоследствии с машиной возникли проблемы.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в машине принца Чарльза. Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон не пообещала повиноваться мужу

Когда архиепископ Кентерберийский Ровен Уильямс задал ей традиционный вопрос о согласии на брак с принцем Уильямом, она ответила коротким и почти неслышным "да", после чего дала обет "любить, лелеять и заботиться" о муже. Однако в ее клятве не было классического "повиноваться" мужчине, ранее считавшейся частью англиканского свадебного обряда.

Церемония бракосочетания Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Фото: Getty Images

Интересно, что еще в 1981 году принцесса Диана во время своего брака с тогдашним принцем Чарльзом также сознательно пропустила слово "повиноваться" в собственном обете.

"Забыли" о принцессе Диане

Часть памяти принцессы Дианы зрители просто "проморгали". Это были скрытые детали — в частности, музыка, звучавшая на ее похоронах (Guide Me, O Thou Great Redeemer). Также Кейт шла к алтарю под композицию The Introit, которая звучала на свадьбе Чарльза и Дианы в 1981 году.

Кейт Миддлтон на собственной свадьбе. Фото: Getty Images

Тиара Дианы

Один из самых обсуждаемых моментов — почему Кейт Миддлтон не надела культовую тиару принцессы Дианы, в которой та выходила замуж. Ответ максимально простой. Это украшение – не часть королевской сокровищницы. Она принадлежит семье Спенсеров и исторически передается именно в их кругу. Поэтому на своей свадьбе Кейт избрала другой путь и надела тиару Cartier Halo, которую ей предоставила Елизавета II.

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Фото: Getty Images

Свадьба принцессы Дианы на принца Чарльза. Фото: Getty Images

Дочь друга Уильяма, которая "была против свадьбы"

Трехлетняя Грейс ван Кутсем, крестница принца Уильяма, стала звездой соцсетей, когда во время знаменитого поцелуя молодоженов на балконе Букингемского дворца закрыла уши руками с очень недовольным лицом. Девочку просто испугал шум толпы и гул самолетов.

"Мэм" из свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Фото: Getty Images

На Кейт едва "налезло" обручальное кольцо

Когда Уильям надевал обручальное кольцо на палец невесты, ему пришлось немного задержаться и приложить усилия. Как выяснилось, накануне свадьбы Кейт Миддлтон попросила уменьшить размер украшения, потому что похудела и переживала, что может ее потерять. Но получилось несколько иначе — кольцо стало настолько плотным, что проходило через сустав с заметными трудностями.

Церемония бракосочетания Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Фото: Getty Images

Протокольная ошибка королевы

Автомобиль, в котором ехала королева Елизавета II и принц Филипп, остановился не по ту сторону у входа. Поэтому королю пришлось выходить не со стороны тротуара, как обычно, а обходить машину, что немного озадачило охрану.

Королева Елизавета II и принц Филипп. Фото: Getty Images

Из-за масштаба события (почти 2 тысячи гостей и миллиона зрителей) часть моментов выглядела более механической, чем романтичной. Четкий тайминг, минимум импровизации, жесткий протокол.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Король Чарльз III на встрече с Трампом "сжег" еще одну болезнь. Состояние британского монарха вызывает беспокойство.