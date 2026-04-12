Королева в люті: Кейт Міддлтон відвоювала головний "привілей" у мачухи Вільяма

Камілла змушена відступити перед Кетрін, щоб уникнути скандалу

Стало відомо, що королева Великої Британії Камілла була змушена пом’якшити жорсткі правила палацового етикету і фактично відмовитися від частини своїх ексклюзивних привілеїв, щоб уникнути відкритого конфлікту з принцесою Уельською.

У британській королівській сім’ї одяг — це питання не лише традицій, а й ієрархії. Згідно з неписаним протоколом, королева першою обирає колір вбрання для важливих державних заходів. Інші жінки повинні підлаштовуватися, щоб не затьмарювати монаршу особу. Однак зростаюча популярність Кейт Міддлтон внесла розлад у цю налагоджену систему, повідомляє Fox News Digital.

Колір розбрату

Королівський коментатор Аманда Матта наголосила, що "королівський синій" став центральним елементом у багаторічній роботі над іміджем Камілли. Для неї цей відтінок – символ легітимності та статусу. За повідомленнями джерел, Камілла довгий час ревно оберігала це право, буквально забороняючи іншим членам сім’ї, включаючи Кейт, використовувати свій колір, щоб не губитися на їх тлі в центрі уваги.

Стиліст королеви Жаклін Мікін завжди суворо стежила за тим, щоб ніхто не з’являвся в синьому одночасно з її патронесою. Але через побоювання з приводу "візуальної боротьби" за владу та бажання зберегти мир у сім’ї, правила довелося пом’якшити.

Тепер між високопоставленими дамами досягнуто крихкої угоди: принцеса Кейт отримала дозвіл одягати синє на спільні виходи, але за однієї суворої умови — відтінки вбрання мають кардинально відрізнятися.

Раніше принцеса Уельська вразила модних критиків маленьким аксесуаром.