Чому росіяни кошмарять Дніпро і куди піде допомога Заходу: основні заяви Зеленського на пресконференції

Український лідер говорив про ситуацію на фронті, захист енергетики та виробництво озброєння

Росія посилила повітряний терор проти українських міст, зокрема Дніпра, тому що не має успіхів на фронті та намагається тиснути на партнерів Києва через демонстрацію сили. Баланс складається не на користь Росії, а нові пакети допомоги та інвестиції в українське оборонне виробництво вже спричинили нервову реакцію Кремля.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції за підсумками зустрічі з Маєю Санду, де був присутнім кореспондент "Телеграфа".

Баланс у 2026 році не на користь Росії

На запитання журналістки, чому останніми днями росіяни цілодобово завдають повітряних ударів по Дніпру, президент відповів, що з початку цього року баланс окупованих та деокупованих територій не на користь Російської Федерації.

"Як ми й говорили, вони готували наступальні дії наприкінці 2025 року, і ми розуміємо, що вони готуються до відповідних кроків і у 2026 році", – сказав він.

За словами глави держави, зараз Кремлю нема чого "продавати" своєму населенню і нема чим довести Сполученими Штатами, що вони виграють війну.

"Тому вони розпочали операцію, яка має кілька етапів. Це продовження зимової операції з завдання ударів по нашій енергетиці, щоб показати, що Україну можна зламати, оскільки на полі бою успіхів у Росії немає", — пояснив президент.

Безумовно, у росіян людей більше, ніж в українців, але й втрати у них значно вищі. Хоча вони намагаються десь просуватися, баланс у 2026 році — не на їхню користь.

Володимир Зеленський на пресконференції із Маєю Санду. Фото: Ян Доброносов

Частина допомоги піде на виробництво озброєння

За словами глави держави, пріоритет України – це закінчення війни. Росія хоче інформаційно вражати наших партнерів і, таким чином, тиснути на Україну в різних переговорних форматах. Але успіхів вони не мають.

"Зараз ми розблокували фінансову допомогу — і це, на мій погляд, реакція номер один (удари по Дніпру – ред.) на те, що вони розуміють, що Україна не одна. Ці кошти підуть, зокрема, на внутрішнє виробництво", – сказав гарант Конституції.

Ми трохи втратили в темпах за останні два місяці, зазначив він, оскільки хотіли інвестувати більше, але зараз ми все наздоженемо. Виробництво вже на непоганому рівні.

"Щодо програми Pearl та рішень на Кіпрі: ми вдячні всім країнам, які підтримують цю ініціативу, поки Європа та Україна не розгорнули власне виробництво антибалістики", – сказав президент. Водночас він додав, що Україна перебуває на шляху до цього.

Зеленський також сказав, що три держави непублічно приєдналися до програми Pearl під час зустрічі на Кіпрі, виділивши загалом близько 350-400 мільйонів євро.

"Це не мільярди, але є інше рішення — по 90 мільярдах. З них 45 мільярдів передбачено на 2026 рік. Йдеться про кілька траншів", — уточнив український лідер.

Перший транш буде спрямовано на внутрішнє виробництво засобів захисту України, а також дронів та MilTech.

Володимир Зеленський зустрічає Маю Санду. Фото: Ян Доброносов

Захист енергетики та логістики

Що стосується захисту енергетики: ми втратили місяць, очікуючи на перший транш з 90 мільярдів, який дозволив би посилити захист енергооб’єктів, сказав Зеленський. Але завдання поставлено, і всі процеси рухатимуться швидко.

"Росіяни розуміють, що ми посилимося, і тому так реагують. Крім енергетики, вони б’ють по водопостачанню та логістиці. Це їхня системна мета. Кожну атаку вони завдають ударів по об’єктах "Укрзалізниці", – додав президент.

Можливо, не всі деталі потрапляють у публічний простір, але ворог б’є по залізниці, мостах та переходах. Зеленський констатував, що українці готові до цього та відновлюють зруйноване дуже швидко.

"Друга пріоритетна історія — це енергетика. Нам потрібно захистити все, що встигнемо і зможемо до зими. Крім місцевих бюджетів, ми залучимо частину коштів із центрального бюджету завдяки траншам із зазначених 90 мільярдів. Ми розраховуємо на кілька мільярдів саме для захисту енергосистеми", — сказав гарант Конституції.

Володимир Зеленський та Майя Санду. Фото: Ян Доброносов

Постачання дизеля Україні гарантують кілька держав

Зеленський додав, що захист енергетики – це не лише фізичні споруди. Сьогодні Україна має домовленості на Близькому Сході.

"Україна зараз споживає дизеля в рази більше, ніж багато інших країн. Через війну армії потрібні значні обсяги, але дефіциту дизеля у нас немає. Це результат домовленостей: ми відкрили напрямок Кавказу та Близького Сходу для забезпечення цивільного населення та військових", – пояснив президент.

Він зазначив, що кілька країн гарантують Україні стабільність постачання. Ціна — дуже важливе питання, але головне, щоб ресурсу було достатньо як для цивільних, так і для армії.

Україна буде представлена на саміті НАТО

За словами Зеленського, Україна буде представлена на саміті Північноатлантичного альянсу, який відбудеться у Туреччині. Однак у якому форматі та хто саме поїде — про це поки що рано говорити.

