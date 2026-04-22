Українка зустріла "Гаррі Поттера" на вулиці: вчинок Редкліффа майже довів її до сліз (фото)

Актор лишив автограф на українській марці

На тлі новин про війну українці особливо гостро реагують на будь-які прояви підтримки — навіть випадкова зустріч за кордоном може зворушити. Саме так сталося з українкою, яка поділилася історією знайомства з Деніелом Редкліфом і розповіла, як зірка "Гаррі Поттера" відреагував, дізнавшись, що вона з України.

Про цей випадок жінка написала у коментарях під дописом співачки Джамали в Threads. Напередодні артистка звернулася до підписників із проханням поділитися добрими новинами після новин про те, що Дуа Ліпа придбала пікап для ЗСУ і українець Рудинський з'явиться у новому фільмі від Netflix.

У відповідь користувачка розповіла про зустріч із зірками фільмів Гаррі Поттер — Редкліфом та Томом Фелтоном, який зіграв Драго Мелфоя.

За її словами, коли актор почув, що вона українка, він одразу підійшов, узяв її за руку та запитав, як вона. Дівчина зазначила, що відчула щире співчуття та підтримку.

Крім того, за словами авторки коментаторки, Редкліф залишив автограф на українській поштовій марці з легендарним воєнним сюжетом.. Вона також опублікувала фото на підтвердження — спільний знімок із актором, фото з Томом Фелтоном та підписану марку.

Деніел Редкліф з фанаткою.

