Дорофєєва чи Кацуріна? Дантес заінтригував фанів зізнанням про свої "щасливі стосунки"

Наталія Дума
Надя Дорофєєва, Міша Кацурін, Даша Кацуріна, Володимир Дантес Новина оновлена 16 квітня 2026, 11:58
Надя Дорофєєва, Міша Кацурін, Даша Кацуріна, Володимир Дантес. Фото Колаж "Телеграфу"

Кілька слів від Володимира Дантеса у Threads несподівано стали приводом для жвавих обговорень. Користувачі намагаються зрозуміти, чи натякнув артист на власний особистий досвід, і якщо так, то про який саме період його життя йдеться.

Один із користувачів поцікавився: "Люди, які в щасливих стосунках, де ви знайшли свою пару та в якому віці?". Серед сотень відповідей раптом з’явився короткий, але дуже красномовний коментар від Дантеса: "там історія пі**ец".

Інтернет, як завжди, не зміг пройти повз таку інтригу. Головне питання, яке тепер обговорюють користувачі, що саме мав на увазі Дантес? Варіантів — як мінімум два, і обидва достатньо гучні.

Перший — його шлюб із Надею Дорофєєввою, який довгий час вважався одним із найміцніших у шоубізнесі. Пара офіційно оголосила про розлучення 18 березня 2022 року, чим щиро здивувала фанів. Тоді обидва наголошували, що розійшлися без скандалів, з повагою одне до одного.

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва. Фото: соцмережі

Другий варіант — ще більш "серіальний". Після розлучення Дантес почав стосунки з Дашею Кацуріною — колишньою дружиною ресторатора Міші Кацуріна — колишнього чоловіка тієї ж Даші, коханої Володимира.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна. Фото: соцмережі

Останнім часом у мережі дедалі частіше з’являються припущення, що Дантес і Кацуріна могли розійтися. Прямих офіційних заяв не було, але вже немає спільного контенту і вони відписалися одне від одного. Сам Дантес поки що не уточнює, що саме мав на увазі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що колишня Дантеса насолоджується самотністю в Парижі. Дізнайтеся, як зараз виглядає Даша Кацуріна.

