Євген Клопотенко засвітився на ніжному фото зі своєю обраницею

Наречена шеф-кухаря показала знімок в особливому місці

Відомий український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко, який зазвичай тримає особисте життя за сімома замками, вкрай рідко радує шанувальників спільними кадрами зі своєю обраницею. Однак у світле свято Великодня його наречена, Катерина Воскресенська, зробила виняток.

У своїх Instagram-stories Катерина опублікувала ніжне фото із зірковим нареченим. Пара позувала на тлі відомої архітектури — куполів Трапезної церкви Києво-Печерської Лаври у Києві. Закохані виглядали щасливими, насолоджуючись весняним днем та атмосферою свята.

Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська. Фото: instagram.com/voskresenska.kateryna

Зважаючи на все, пара вирішила провести цей день у колі близьких. На наступних кадрах Катерина показала підготовку до святкового обіду: на фото знято естетично сервірований стіл з вишуканим посудом, столовими приборами та традиційними крашанками, які чекають на гостей.

Нагадаємо, що пара побралася в січні 2026 року.