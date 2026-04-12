Евгений Клопотенко засветился на нежном фото со своей избранницей
Невеста шеф-повара показала снимок в особенном месте
Известный украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко, который обычно держит личную жизнь за семью замками, крайне редко радует поклонников совместными кадрами со своей избранницей. Однако в светлый праздник Пасхи его невеста, Екатерина Воскресенская, сделала исключение.
В своих Instagram-stories Екатерина опубликовала нежное фото со звездным женихом. Пара позировала на фоне узнаваемой архитектуры — куполов Трапезной церкви Киево-Печерской Лавры в Киеве. Влюбленные выглядели счастливыми, наслаждаясь весенним днем и атмосферой праздника.
Судя по всему, пара решила провести этот день в кругу близких. На следующих кадрах Екатерина показала подготовку к праздничному обеду: на фото запечатлен эстетично сервированный стол с изысканной посудой, столовыми приборами и традиционными пасхальными крашанками, ожидающими гостей.
Напомним, что пара обручилась в январе 2026 года.