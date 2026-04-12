Бедняков в вышиванке, а Тринчер с мамой: как украинские звезды празднуют Пасху 2026 (фото)

Звезды показали свои пасхальные корзины и пожелали миру

Сегодня, 12 апреля, украинцы празднуют Пасху. Хоть и в сложной реальности, звезды делятся своими маленькими светлыми моментами. В этом году без пафоса, но с личными деталями. Кто-то в горах, кто-то с детьми, а кто-то с надеждой на чудо.

Звезды показали свои пасхальные корзины, а также поделились фото с церковной службы. "Телеграф" собрал для вас подборку фотографий.

Актриса Анна Саливанчук встретила праздник в Буковеле. Она утром пошла в церковь, показала аккуратную пасхальную корзину и призналась, что раньше соблюдала пост в еде, а сейчас — нет. Но, как уточнила, "постится в другом". Также актриса добавила, что главное – не чистые окна, а целые.

Анна Саливанчук освятила пасхальную корзину. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская также не оставила подписчиков без праздничного настроения. В сторис она показала свою корзину и написала короткие, но теплые слова: "Христос Воскрес, моя Украина, очень хочется чуда".

Пасхальная корзина Ольги Мартыновской. Фото: instagram.com/olga_martynovska

Телеведущая Екатерина Осадчая, похоже, выбрала вечернюю традицию — освящала паску еще в субботу. В сторис она также засветила праздничную корзину, без лишнего глянца – все максимально по-домашнему.

Актриса Анна Сагайдачная провела этот момент с сыном – вместе они были в церкви во время освящения. Звезда "Крепосной" показала милые видео в сторис и добавила, что паской ее угостила подруга.

Анна Сагайдачна. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya/

Не обошлось и без юмора. Участница "Холостяка-14" Дарья Романец выложила фото с пасхальной корзиной и подписала в своем стиле: "идеальная женщина 1 шт, вдруг кто себе ищет". Пасха Пасхой, но контент – по расписанию.

Дарья Романец. Фото: instagram.com/romanets_darya

А вот Андрей Бедняков сделал ставку на семейную атмосферу. Он освящал паску вместе со старшей дочерью. Они были одеты в вышиванках. На фото видно, как девочка самостоятельно бьет в колокола в церкви.

Андрей Бедняков с дочерью на Пасху. Фото: instagram.com/biedniakov/

Дочь Беднякова. Фото: https://www.instagram.com/biedniakov/

Певица Skyler показала милые фото с любимым Евгением Прониным. В церковь освящать паску они ходили вместе.

Певица Скайлер, Евгений Пронин. Фото: instagram.com/skylerr_official/

Певица Анна Тринчер посетила церковь, чтобы освятить пасхальную корзину вместе с мамой. Артистка показала милые фото.

Анна Тринчер с мамой. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

