Батьки MELOVIN вперше з'явились на ТБ - їх дім постраждав від Росії (фото, відео)

Співак отримав привітання, на яке не сподівався

Український співак MELOVIN у суботу, 11 квітня, відзначає своє 29-річчя. У цей день артист з’явився в ефірі "Сніданку з 1+1", де отримав несподіване привітання від батьків, які вперше публічно звернулися до нього і поділилися особистими спогадами.

Відео співак поділився на своїй сторінці в Інстаграм. Як зізнався сам MELOVIN, його родина не є публічною і зазвичай уникає медійності. Однак цього разу вони вирішили зробити виняток.

Батьки Меловіна зробили йому сюрприз. Фото: скріншот з відео

Під час відеозв'язку вони були саме в дорозі до Києва, щоб привітати сина з днем народження. Батьки Кості Бочарова (справжнє ім'я співака) поділилися теплими спогадами про дитинство артиста. Розповіли, що вдома називали його "котя", і змалку він був спокійною, чемною та розумною дитиною. За їхніми словами, ще тоді вони відчували, що у сина є всі шанси стати зіркою.

Раніше повідомлялося, що будинок батьків MELOVIN в Одесі постраждав під час російського обстрілу. Сам артист тоді відкрито говорив про це у соцмережах, показуючи наслідки руйнувань. У будинку вибило вікна, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Будинок батьків MELOVIN постраждав. Фото: Telegram

Раніше "Телеграф" розповідав, що у старій пісні Дантеса знайшли дивний збіг про "диктатора" та "три дні". Йдеться про пісню "Если бы", реліз якої відбувся ще у 2021 році.