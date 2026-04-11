Родители MELOVIN впервые появились на ТВ – их дом пострадал от России (фото, видео)

Певец получил поздравление, на которое не надеялся

Украинский певец MELOVIN в субботу, 11 апреля, отмечает свое 29-летие. В этот день артист появился в эфире "Сніданку з 1+1", где получил неожиданное поздравление от родителей, которые впервые публично обратились к нему и поделились личными воспоминаниями.

Видео певец поделился на своей странице в Инстаграмм. Как признался сам MELOVIN, его семья не публичная и обычно избегает медийности. Однако в этот раз они решили сделать исключение.

Родители Меловина преподнесли ему сюрприз. Фото: скриншот с видео

Во время видеосвязи они были как раз в пути в Киев, чтобы поздравить сына с днем рождения. Родители Кости Бочарова (настоящее имя певца) поделились теплыми воспоминаниями о детстве артиста. Рассказали, что дома называли его "котя", и с детства он был спокойным, вежливым и умным ребенком. По их словам, еще тогда они чувствовали, что у сына есть шансы стать звездой.

Ранее сообщалось, что дом родителей MELOVIN в Одессе пострадал во время российских обстрелов. Сам артист тогда откровенно говорил об этом в соцсетях, показывая последствия разрушений. В доме выбило окна, но, к счастью, никто не пострадал.

Дом родителей MELOVIN пострадал. Фото: Telegram

