Посивілий і в чорному костюмі: Віктора Ющенка помітили на важливому заході з Зеленським

Третій президент України Віктор Ющенко рідко з’являється на публіці, однак цього разу його помітили на церемонії перепоховання діяча ОУН та полковника Армії УНР Андрія Мельника. Нове фото з експрезидентом опублікував у своєму Instagram Володимир Зеленський.

На кадрах 72-річний Ющенко постав у стриманому чорному костюмі та помітно посивілим. Колишній глава держави останнім часом майже не бере участі у політичному житті, але часто виходить "в люди", як-от на київський базар.

Сам Зеленський супроводив фото емоційним дописом про повернення Андрія Мельника в Україну. Президент наголосив, що провідник ОУН "повернувся в Україну, про яку мріяв", а також подякував усім, хто працює над збереженням української історичної пам’яті.

Кирило Буданов, Руслан Стефанчук, Віктор Ющенко та Володимир Зеленський на перепохованні Андрія Мельника

Церемонія перепоховання відбулася на території Національного військового меморіального кладовища під Києвом. У заході також взяли участь представники влади, духовенства та історичної спільноти.

До цього часу прах Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник понад 60 років перебував у Люксембурзі. Там діяча ОУН поховали після його смерті у 1964 році. Лише у травні 2026 року останки ексгумували та повернули до України для перепоховання.

Віктор Ющенко нині веде значно закритіший спосіб життя, ніж у роки свого президентства. Після завершення політичної кар’єри він займається громадською діяльністю, історичними та культурними проєктами, а також підтримує теми національної пам’яті й української ідентичності. Експрезидент також відомий своєю пасікою та захопленням бджільництвом, яке давно стало його особистим брендом.

