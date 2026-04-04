Остапчук залишив сина у Молдові, а сам "засвітився" у найромантичнішому місті Європи (фото)

41-річний ведучий вільно перетинає кордон

Популярний український шоумен Володимир Остапчук разом із дружиною Катериною Полтавською наразі перебувають за кордоном. Поки пара насолоджується атмосферою Італії, їхній спільний син Тимофій залишився під наглядом няні у Молдові.

Сама ж пара вирушила до одного з найромантичніших міст світу — Венеції. У суботу, 4 квітня, ведучий поділився кадрами з поїздки у своїх Instagram-сторіз.

Остапчук опублікував спільне селфі з дружиною, зроблене навпроти дзеркала у розкішному готелі. Попри відпочинкову атмосферу навколо, Володимир лаконічно підписав фото: "Працюю".

"Тім у Молдові теж працює", — зазначив у наступному пості 41-річний шоумен.

Нагадаємо, що ведучий є багатодітним батьком. Окрім маленького Тимофія, Володимир має двох неповнолітніх дітей від попереднього шлюбу з Оленою Войченко. Через повномасштабну війну вони наразі мешкають у Канаді. Саме статус батька трьох дітей дозволяє Остапчуку законно перетинати кордон України під час воєнного стану.

Варто зазначити, що на початку року будинок Остапчука в елітному селищі під Києвом зазнав серйозних пошкоджень унаслідок ракетного обстрілу 22 лютого — про це свідчать раніше опубліковані фото.

Водночас сам телеведучий там не мешкав, адже ця нерухомість уже тривалий час є предметом публічних суперечок із його другою дружиною Христиною Горняк.