Остапчук оставил сына в Молдове, а сам "засветился" в самом романтичном городе Европы (фото)

41-летний ведущий свободно пересекает границу

Популярный украинский шоумен Владимир Остапчук вместе с женой Екатериной Полтавской сейчас находятся за границей. Пока пара наслаждается атмосферой Италии, их общий сын Тимофей остался под присмотром няни в Молдове.

Сама же пара отправилась в один из самых романтичных городов мира — Венецию. В субботу, 4 апреля, ведущий поделился кадрами из поездки в своих Instagram-сторис.

Остапчук опубликовал совместное селфи с женой, сделанное напротив зеркала в роскошном отеле. Несмотря на атмосферу отдыха вокруг, Владимир лаконично подписал фото: "Работаю".

"Тим в Молдове тоже работает", — отметил в следующем посту 41-летний шоумен.

Напомним, что ведущий является многодетным отцом. Кроме маленького Тимофея, у Владимира есть двое несовершеннолетних детей от предыдущего брака с Еленой Войченко. Из-за полномасштабной войны они живут в Канаде. Именно статус отца троих детей позволяет Остапчуку законно пересекать границу Украины во время военного положения.

Стоит отметить, что в начале года дом Остапчука в элитном поселке под Киевом получил серьезные повреждения в результате ракетных обстрелов 22 февраля — об этом свидетельствуют ранее опубликованные фото.

В то же время сам телеведущий там не жил, ведь эта недвижимость уже долгое время является предметом публичных споров с его второй женой Кристиной Горняк.