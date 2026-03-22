Ви виглядатимете на мільйон. Кейт Міддлтон повернула в моду давно забутий тренд (фото)

Завдяки цьому аксесуару образ виглядає у 10 разів дорожче

Принцеса Уельська знову доводить: справжня елегантність криється в деталях. На нещодавній зустрічі з президентом та першою леді Нігерії Кейт Міддлтон змусила модних критиків повністю переглянути свої погляди на "мініатюрні" аксесуари.

Її вихід у світ під час державного візиту перших осіб Нігерії до Великої Британії 18 березня став справжнім майстер-класом по стилю, пише модний оглядач In Style. Принцеса поєднала культові прикраси леді Діани з бездоганною сукнею-жакетом, але головною зіркою образу стала мініатюрна сумочка з ручкою.

Довгий час багато хто вважав такі аксесуари непрактичними, але Кейт нагадала: кожна річ має свій час і місце. Якщо для неї це королівські обов’язки, то для нас "простих смертних" — ідеальний супутник для побачень, званих вечер та світських заходів цієї весни.

Кейт Міддлтон із принцом Вільямом. Фото: Getty Images

Якщо минулої осені ми тільки придивлялися до міні-аксесуарів, то навесні 2026 року маленькі сумочки та клатчі офіційно замінять громіздкі міські шоппери. Розмір такої сумочки досить великий, щоб вмістити телефон та помаду, але при цьому вона не обтяжує силует і не псує загальної геометрії образу.

У грудні 2025 року західні ЗМІ писали про стан Кейт Міддлтон після лікування раку. Наслідки хімієтерапії, яку пройшла 44-річна принцеса у 2024 році, досі відчуваються.