Дочці вже 10 років, а син має паспорт США. Як зараз виглядають діти шоумена Бєднякова і де вони зараз

У березні ведучий поділився свіжими фото з рідними

Життя відомого маріупольця Андрія Бєднякова за останні роки зазнало значних змін. Цієї суботи шоумену виповнилося 39 років, і з нагоди цієї події "Телеграф" розповідає, що відомо про особисте життя зірки і як виглядають його діти.

2024 року український телеведучий оголосив про розставання з актрисою Анастасією Короткою. Пара прожила разом 16 років і навіть після розлучення зберегла теплі стосунки заради найголовнішого – своїх дітей.

Через війну подружжя тривалий час жило на дві країни. Анастасія з дітьми проживала у США, куди поїхала на початку повномасштабного вторгнення. Саме відстань та тривала розлука стали однією з причин розриву пари.

Бєдняков і Коротка виховують доньку та сина.

Ми програли стереотипу "стосунків на відстані не існує", "відстань вбиває". На жаль, як і багато хто. А так хотілося б виграти! Ненавиджу програвати. Але це вже егоїстично. А егоїзм — це х**ня у стосунках! Тому ми не програли. Ми поступилися. А ось поступатися у стосунках — це важливо. Поступатися треба вміти Андрій Бєдняков

Дочка Ксенія Бєднякова

Старша спадкоємиця шоумена. У вересні 2025 року дівчинка відзначила своє 10-річчя. Вона активно займається творчістю і, за словами батька, росте дуже чуйною та самостійною дитиною.

Син Остап Бєдняков

Молодша дитина шоумена, яка народилася у жовтні 2022 року. Хлопчик народився в США, штат Каліфорнія, і зараз має американське громадянство, хоча зіркові батьки планували оформити йому й українські документи.

Поки що американське, бо це пов’язано з багатьма документальними моментами, щоб ми могли тут перебувати, щоб для нього все було легше. Але ми, звісно, зробимо українське громадянство. Це паперові історії, які я зараз не можу зробити. Якби ми зараз зібралися та поїхали до України, ми швиденько зробили б тут українське громадянство. Але оскільки я сама, мені для того, щоб зробити українське громадянство, потрібно летіти до Сан-Франциско, а я з двома дітьми поки не можу Анастасія Коротка

Влітку 2025 року Коротка разом із дітьми повернулася до України, щоб сім’я могла возз’єднатися хоча б на якийсь час. А сам телеведучий регулярно ділиться кадрами з дітьми. У березні 2026 року він опублікував нові фото з Ксенією та Остапом, які підросли.

