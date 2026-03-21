Українців вразив фільм "Гострі картузи". Про що сюжет і де дивитися його онлайн (відео)

Кінострічка продовжує історію про бірмінгемських бандитів

На платформі Netflix відбулася прем’єра фільму "Гострі картузи. Безсмертний". Це продовження культового серіалу про кримінальний клан Шелбі, де до ролі Томаса Шелбі повернувся Кілліан Мерфі. Багато українців вже встигли подивитися фільм та поділилися своїми враженнями.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, про що фільм та які відгуки залишають глядачі після перегляду. Також ми підказали, де можна переглянути кінострічку.

Сюжет фільму "Гострі картузи. Безсмертний"

У фільмі "Гострі картузи. Безсмертний" продовжується історія Томаса Шелбі після подій фіналу серіалу. Герой повертається в Бірмінгем і стикається з новим етапом свого життя на тлі глобальних змін, що насуваються, де минуле знову дається взнаки.

Відбулася прем’єра фільму "Гострі картузи. Безсмертний"

Йому належить не лише утримати вплив і владу, а й розібратися із внутрішніми демонами, старими ворогами та наслідками прийнятих рішень.

Де дивитись фільм "Гострі картузи. Безсмертний"

Прем’єра фільму "Гострі картузи. Безсмертний" відбулася на стрімінговій платформі Netflix 20 березня. Перегляд фільму доступний за підпискою.

"Безсмертний" вже отримав високі оцінки від критиків та глядачів. У мережі Threads багато українців поділилися своїми враженнями від перегляду. Багато хто відзначив, що кінцівка вийшла логічною, але дуже сумною:

"Фінал логічний. Кіліан Мерфі — прекрасний актор, одна з найкращих його ролей";

"Ну, фільм створений для кінця історії, у нього зовсім інший зміст, ніж у серіалу";

"Дуже боляче. Ось що я скажу. Це логічний фінал, і я їм задоволена, але без сліз не обійшлося";

"Фінал продуманий, як повноцінне завершення історії";

Хоча не всі в коментарях залишилися задоволеними і зазначили, що це схоже на спецсерію, а не на окремий фільм. І якщо серіал виявився шедевром, то фільм — дешевою версією оригіналу:

"Фільм для логічного завершення. Більше спецсерія серіалу, ніж окремий фільм";

"Ой ні … Серіал — шедевр, фільм — якась імітація";

"Серіал – шедевральний. Фільм – дешева версія оригіналу";

"Ну, сам по собі фільм представлений досить зім’ятий, всі його спогади виглядають набагато гірше, ніж у попередньому сезоні".

