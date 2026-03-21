Украинцев впечатлил фильм "Острые козырьки". О чем сюжет и где смотреть его онлайн (видео)

Кинолента продолжает историю о бирмингемских бандитах

На платформе Netflix состоялась премьера фильма "Острые козырьки. Бессмертный человек". Это продолжение культового сериала о криминальном клане Шелби, где к роли Томаса Шелби вернулся Киллиан Мерфи. Многие украинцы уже успели посмотреть фильм и поделились своими впечатлениями.

Сюжет фильма "Острые козырьки: Бессмертный человек"

В фильме "Острые козырьки: Бессмертный человек" продолжается история Томаса Шелби после событий финала сериала. Герой возвращается в Бирмингем и сталкивается с новым этапом своей жизни на фоне надвигающихся глобальных перемен, где прошлое вновь дает о себе знать.

Состоялась премьера фильма "Острые козырьки: Бессмертный человек"

Ему предстоит не только удержать влияние и власть, но и разобраться с внутренними демонами, старыми врагами и последствиями принятых решений.

Где смотреть фильм "Острые козырьки: Бессмертный человек"

Премьера фильма "Острые козырьки: Бессмертный человек" состоялась на стриминговой платформе Netflix 20 марта. Просмотр киноленты доступен по подписке.

"Бессмертный человек" уже получил высокие оценки от критиков и зрителей. В сети Threads многие украинцы уже поделились своими впечатлениями от просмотра. Многие отметили, что концовка получилась логичной, но весьма печальной:

"Финал логичен. Килиан Мерфи – прекрасный актер, одна из лучших его ролей";

"Ну, фильм создан для конца истории, у него совсем другой смысл, чем у сериала";

"Очень больно. Вот что я скажу. Это логический финал, и я им довольна, но без слез не обошлось";

"Финал продуман, как полноценное завершение истории";ʼ

Хотя не все в комментариях остались довольны и отметили, что это больше похоже на спецсерию, а не на отдельный фильм. И если сериал оказался шедевром, то фильм — дешевой версией оригинала:

"Фильм для логического завершения. Больше спецсерия сериала, чем отдельный фильм";

"Ой нет…Сериал – шедевр, фильм – какая-то имитация";

"Сериал – шедевральный. Фильм – дешевая версия оригинала";

"Ну, сам по себе фильм представлен достаточно скомкано, все его воспоминания выглядят гораздо хуже, чем в предыдущем сезоне".

