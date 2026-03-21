"Гроші не пахнуть?": запроданка Йолка з’явилася в Threads, українці її гаряче зустріли

Йолка не відповіла на жодний коментар, що стосується війни

Співачка Йолка, яка зрадила нашу країну та отримала російський паспорт, вирішила стати зіркою соціальної мережі Threads. Українці не пропустили нагоду її привітати і швидко "напхали їй у панамку".

Запроданка опублікувала першу гілку, натякнувши на своє іскрометне почуття гумору, але ймовірно, не чекала настільки "теплого" прийому. На коментарі щодо війни та України співачка не відповідала.

Співачка Йолка (справжнє ім’я Єлизавета Іванців) народилася в Ужгороді, проте свою кар’єру вона пов’язала з Росією і продовжує працювати в Москві. З початку повномасштабної війни артистка не зробила жодної публічної заяви, через що неодноразово її критикувала за зраду.

Нещодавня поява Йолки у Threads викликала нову хвилю обговорень. України згуртувалися і жорстко нагадали про її мовчання та вибір. У коментарях багато хто прямо дав зрозуміти — тут їй не раді:

"Що по війні, яку Росія почала проти твоєї батьківщини? Є що сказати?";

"Зараз тобі напхають, ти увійшла не в ті двері";

"Все давно вже викинули йолки на смітник";

"Йолка — це співачка, яку забули в Україні, але тільки Йолка ніколи не забуде як продала рідну країну";

"Ви швидко пошкодуєте про рішення тут зареєструватися";

"Тут не дуже люблять рашистів і не особливо це приховують";

Ви пошкодуєте, що прийшли сюди. Тут таких як ви не люблять";

"Йолка посипалася";

"Як там на Росії? Гроші не пахнуть?"

Також українці в коментарях почали "дякувати" Йолці за допомогу ЗСУ:

"Дякую за допомогу в операції "Павутина";

"Йолка, дякую за твої донати полку "Азов", тобі привіт від бійців";

"Дякую за ваші донати на русоріз. Разом до перемоги".

Сама артистка відповідала лише на позитивні коментарі, яких виявилося небагато. Тему війни вона продовжує ігнорувати, розповідаючи про свої пісні та концерти.

"Телеграф" писав раніше, що уродженка Ужгорода співачка Йолка таємно вийшла заміж у Росії та засвітила обручку. Що відомо про її обранця?