"Деньги не пахнут?": запроданка Елка появилась в Threads, украинцы ее горячо встретили
Елка не ответила ни на один комментарий, касающийся войны
Певица Елка, которая предала нашу страну и получила российский паспорт, решила стать звездой социальной сети Threads. Украинцы не упустили возможность ее поприветствовать и быстро "напихали ей в панамку".
Запроданка опубликовала первую ветку, намекнув на свое искрометное чувство юмора, но вероятно, не ожидала настолько "теплого" приема. На комментарии, касающиеся войны и Украины певица не отвечала.
Украинцы "горячо" встретили предательницу Елку в Threads
Певица Елка (настоящее имя — Елизавета Иванцив) родилась в Ужгороде, однако свою карьеру она связала с Россией и продолжает работать в Москве. С начала полномасштабной войны артистка не сделала ни одного публичного заявления, из-за чего неоднократно подвергалась критике за свое предательство.
Недавнее появление Елки в Threads вызвало новую волну обсуждений. Украины сплотились и жестко напомнили о ее молчании и выборе. В комментариях многие прямо дали понять — здесь ей не рады:
- "Что по войне, которую Россия начала против твоей родины? Есть что сказать?";
- "Сейчас тебе напихают, ты вошла не в ту дверь";
- "Все давно уже выбросили елку на помойку";
- "Елка — это певица, которую забыли в Украине, но только Елка никогда не забудет как продала родную страну";
- "Вы быстро пожалеете о решении тут зарегистрироваться";
- "Здесь не очень любят рашистов и не особо это скрывают";
- Вы пожалеете, что сюда пришли. Тут таких как вы не любят";
- "Елка посыпалась";
- "Как там на России? Деньги не пахнут?".
Также украинцы в комментариях начали "благодарить" Елку за помощь ВСУ:
- "Спасибо за помощь в операции "Паутина";
- "Елка, спасибо за твои донаты полку "Азов", тебе привет от бойцов";
- "Спасибо за ваши донаты на русорез. Вместе к победе".
Сама артистка отвечала лишь на положительные комментарии, которых оказалось не много. Тему войны она продолжает игнорировать, рассказывая о своих песнях и концертах.
