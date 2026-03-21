"Деньги не пахнут?": запроданка Елка появилась в Threads, украинцы ее горячо встретили

Елка не ответила ни на один комментарий, касающийся войны

Певица Елка, которая предала нашу страну и получила российский паспорт, решила стать звездой социальной сети Threads. Украинцы не упустили возможность ее поприветствовать и быстро "напихали ей в панамку".

Запроданка опубликовала первую ветку, намекнув на свое искрометное чувство юмора, но вероятно, не ожидала настолько "теплого" приема. На комментарии, касающиеся войны и Украины певица не отвечала.

Певица Елка (настоящее имя — Елизавета Иванцив) родилась в Ужгороде, однако свою карьеру она связала с Россией и продолжает работать в Москве. С начала полномасштабной войны артистка не сделала ни одного публичного заявления, из-за чего неоднократно подвергалась критике за свое предательство.

Недавнее появление Елки в Threads вызвало новую волну обсуждений. Украины сплотились и жестко напомнили о ее молчании и выборе. В комментариях многие прямо дали понять — здесь ей не рады:

"Что по войне, которую Россия начала против твоей родины? Есть что сказать?";

"Сейчас тебе напихают, ты вошла не в ту дверь";

"Все давно уже выбросили елку на помойку";

"Елка — это певица, которую забыли в Украине, но только Елка никогда не забудет как продала родную страну";

"Вы быстро пожалеете о решении тут зарегистрироваться";

"Здесь не очень любят рашистов и не особо это скрывают";

Вы пожалеете, что сюда пришли. Тут таких как вы не любят";

"Елка посыпалась";

"Как там на России? Деньги не пахнут?".

Также украинцы в комментариях начали "благодарить" Елку за помощь ВСУ:

"Спасибо за помощь в операции "Паутина";

"Елка, спасибо за твои донаты полку "Азов", тебе привет от бойцов";

"Спасибо за ваши донаты на русорез. Вместе к победе".

Сама артистка отвечала лишь на положительные комментарии, которых оказалось не много. Тему войны она продолжает игнорировать, рассказывая о своих песнях и концертах.

"Телеграф" писал ранее, что уроженка Ужгорода певица Елка тайно вышла замуж в России и засветила кольцо. Что известно о ее избраннике?