"Років на 25 запізнилися": що українці говорять про повернення на екрани шоу "Вгадай мелодію"

Улюблені багатьма українцями телепроєкти знову повертаються до ефіру. Серед них — "Караоке на майдані" та "Вгадай мелодію", перші випуски якого уже з’явилися у мережі та викликали неоднозначну реакцію глядачів.

У Threads користувачі обговорили перезапуск музичного шоу. Вона є адаптацією американської програми Name That Tune.

Шоу "Вгадай мелодію" повернулося в ефір — як відреагували українці

19 березня в Україні на платформі Sweet.tv відбулася прем’єра оновленого музичного шоу "Вгадай мелодію". Ведучим проєкту став співак Михайло Хома, більш відомий як Дзідзьо. Перші випуски вже доступні для перегляду, а нові серії будуть виходити щосереди та п’ятниці.

У кожному епізоді в студії збираються артисти та медійні особи, які перевіряють свою музичну інтуїцію, вгадуючи знайомі мелодії. У мережі вже активно обговорюють перезапуск і думки українців розділилися. Одні вважають, що це крінж, а іншим сподобався формат та ностальгія, яку він викликає:

Гриша Решетник у шоу "Вгадай мелодію"

"Зараз дивлюсь і так кайфую, приємна музика, якісь ностальгічні пісні, ненапружена атмосфера, дуже приємно, чесно кажучи";

"Одразу згадую, що була кацапська версія з Валдісом Пельшем";

"Ніхто не згадує, що це адаптація Name That Tune з 1952 року! Вони збирають на ЗСУ, тому супер шоу, хоч і не дивлюся усі випуски";

"Років на 25 запізнилися".

Зазначимо, що учасники шоу змагаються за приз 200 тисяч гривень, який передаватимуть на підтримку ЗСУ.

