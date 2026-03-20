"Лет на 25 опоздали": что украинцы говорят о возвращении на экраны шоу "Угадай мелодию"

Любимые многими украинцами телепроекты снова возвращаются в эфир. Среди них — "Караоке на майдане" и "Угадай мелодию", первые выпуски которых уже появились в сети и вызвали неоднозначную реакцию зрителей.

В Threads пользователи обсудили перезапуск музыкального шоу. Оно является адаптацией американской программы Name That Tune.

Шоу "Угадай мелодию" вернулось в эфир — как отреагировали украинцы

19 марта в Украине на платформе Sweet.tv состоялась премьера обновленного музыкального шоу "Угадай мелодию". Ведущим проекта стал певец Михаил Хома, более известный как Дзидзьо. Первые выпуски уже доступны для просмотра, а новые серии будут выходить каждую среду и пятницу.

В каждом эпизоде в студии собираются артисты и медийные личности, которые проверяют свою музыкальную интуицию, угадывая знакомые мелодии. В сети уже активно обсуждают перезапуск, и мнения украинцев разделились. Одни считают, что это кринж, а другим понравился формат и ностальгия, которую он вызывает:

Гриша Решетник в шоу "Угадай мелодию"

"Сейчас смотрю и так кайфую, приятная музыка, какие-то ностальгические песни, ненапряжная атмосфера, очень приятно, честно говоря";

"Сразу вспоминаю, что была кацапская версия с Валдисом Пельшем";

"Никто не вспоминает, что это адаптация Name That Tune с 1952 года! Они собирают на ВСУ, поэтому супер шоу, хоть и не смотрю все выпуски";

"Лет на 25 опоздали".

Отметим, что участники шоу соревнуются за приз 200 тысяч гривен, который будут передавать на поддержку ВСУ.

