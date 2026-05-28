Мінус 50% на каву Carte Noirere і не тільки: в "АТБ" здешевшали ціни на бадьорі напої
Акційні пропозиції тривають тиждень
Мережа супермаркетів "АТБ" запустила масштабний розпродаж кави відомих торгових марок. У рамках нової акційної пропозиції знижки на розчинну та мелену каву сягають 50%.
Про це свідчать дані внутрішнього моніторингу цін магазину. "Телеграф" розповість детальніше.
Найбільше зниження ціни зафіксовано на продукцію французького бренду Carte Noire — вартість окремих позицій знизилася рівно вдвічі. Також суттєво здешевшали популярні лінійки Jacobs, Ambassador та Nescafe.
Порівняння акційних цін на каву в АТБ:
- Carte Noire Espresso (мелена, 250 г) — знижка становить 50%. Нова ціна — 189,90 грн замість колишніх 384,50 грн.
- Carte Noire (розчинна, 140 г) — знижка становить 50%. Акційна вартість знизилася до 249,90 грн (стара ціна — 501,50 грн).
- Jacobs Barista Americano (70 г) — знижка становить 40%. Ціна знижена з 226,70 грн до 134,01 грн.
- Ambassador Brazil (розчинна, 100 г) — знижка становить 39%. Поточна ціна становить 164,34 грн замість 270,60 грн.
- Nescafe Gold (280 г) — знижка становить 37%. Велика упаковка коштує 399,90 грн, тоді як попередня ціна становила 636,50 грн.
Економія на покупці однієї позиції розчинної кави Carte Noire вагою 140 грамів становить 251,60 гривні, а на економ-пакеті Nescafe Gold (280 г) покупці заощаджують 236,60 гривні.
Акційні пропозиції діють у магазинах мережі до 2 червня.
