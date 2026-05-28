Мінус 50% на каву Carte Noirere і не тільки: в "АТБ" здешевшали ціни на бадьорі напої

Акційні пропозиції тривають тиждень

Мережа супермаркетів "АТБ" запустила масштабний розпродаж кави відомих торгових марок. У рамках нової акційної пропозиції знижки на розчинну та мелену каву сягають 50%.

Про це свідчать дані внутрішнього моніторингу цін магазину. "Телеграф" розповість детальніше.

Найбільше зниження ціни зафіксовано на продукцію французького бренду Carte Noire — вартість окремих позицій знизилася рівно вдвічі. Також суттєво здешевшали популярні лінійки Jacobs, Ambassador та Nescafe.

Порівняння акційних цін на каву в АТБ:

Carte Noire Espresso (мелена, 250 г) — знижка становить 50% . Нова ціна — 189,90 грн замість колишніх 384,50 грн.

— знижка становить . Нова ціна — замість колишніх 384,50 грн. Carte Noire (розчинна, 140 г) — знижка становить 50% . Акційна вартість знизилася до 249,90 грн (стара ціна — 501,50 грн).

— знижка становить . Акційна вартість знизилася до (стара ціна — 501,50 грн). Jacobs Barista Americano (70 г) — знижка становить 40% . Ціна знижена з 226,70 грн до 134,01 грн .

— знижка становить . Ціна знижена з 226,70 грн до . Ambassador Brazil (розчинна, 100 г) — знижка становить 39% . Поточна ціна становить 164,34 грн замість 270,60 грн.

— знижка становить . Поточна ціна становить замість 270,60 грн. Nescafe Gold (280 г) — знижка становить 37%. Велика упаковка коштує 399,90 грн, тоді як попередня ціна становила 636,50 грн.

Кава в "АТБ"

Економія на покупці однієї позиції розчинної кави Carte Noire вагою 140 грамів становить 251,60 гривні, а на економ-пакеті Nescafe Gold (280 г) покупці заощаджують 236,60 гривні.

Акційні пропозиції діють у магазинах мережі до 2 червня.

