В "АТБ" обвалили ціни на великі плитки шоколаду Roshen: солодощі подешевшали на 54%

Мережа супермаркетів "АТБ" запустила нову хвилю знижок для своїх покупців. Цього тижня найбільше падіння цін зафіксовано у кондитерському відділі, де вартість деяких популярних солодощів знизилася більш ніж удвічі.

"Телеграф" дослідив сайт магазину. Ми розповімо, що можна купити по хорошій акції.

Абсолютними лідерами вигідних пропозицій стали великі плитки шоколаду Roshen Lacmi, на які діє знижка 54%. Також значно подешевшали шоколадні набори "Київ Вечірній", плитки Millennium та батончики KitKat.

Шоколад Roshen Lacmi з цілим лісовим горіхом і шоколадно-карамельною начинкою (вагою 295 г): Улюблений смаколик дітей та дорослих став доступнішим на 54% . Нова ціна становить 105,90 грн за пачку (базова ціна до зниження — близько 231,80 грн ).

Шоколад Roshen в "АТБ"

Цукерки "Київ Вечірній" та Chocolateria (коробки по 176–194 г): Відомі кондитерські набори стали доступнішими на 47% . Нова ціна становить 189,90 грн за пачку (базова ціна до зниження — близько 360,90 грн ).

Акції діють переважно до 2 червня 2026 року. Встигніть зробити запаси.

