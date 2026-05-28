Минус 50% на кофе Carte Noirere и не только: в "АТБ" подешевели цены на бодрые напитки
Акционные предложения длятся неделя
Сеть супермаркетов "АТБ" запустила масштабную распродажу кофе известных торговых марок. В рамках нового акционного предложения скидки на растворимый и молотый кофе достигают 50%.
Об этом свидетельствуют данные внутреннего мониторинга цен магазина. "Телеграф" расскажет поподробнее.
Наибольшее понижение цены зафиксировано на продукцию французского бренда Carte Noire — стоимость отдельных позиций снизилась ровно вдвое. Также значительно подешевели популярные линейки Jacobs, Ambassador и Nescafe.
Сравнение акционных цен на кофе в АТБ:
- Carte Noire Espresso (молотая, 250 г) – скидка составляет 50%. Новая цена — 189,90 грн вместо прежних 384,50 грн.
- Carte Noire (растворимая, 140 г) – скидка составляет 50%. Акционная стоимость снизилась до 249,90 грн (старая цена – 501,50 грн).
- Jacobs Barista Americano (70 г) – скидка составляет 40%. Цена снижена с 226,70 грн до 134,01 грн.
- Ambassador Brazil (растворимая, 100 г) – скидка составляет 39%. Текущая цена составляет 164,34 грн. вместо 270,60 грн.
- Nescafe Gold (280 г) – скидка составляет 37%. Большая упаковка стоит 399,90 грн, тогда как предыдущая цена составляла 636,50 грн.
Экономия на покупке одной позиции растворимого кофе Carte Noire весом 140 грамм составляет 251,60 гривны, а на эконом-пакете Nescafe Gold (280 г) покупатели экономят 236,60 гривны.
Акционные предложения действуют в магазинах сети до 2 июня.
