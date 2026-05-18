"Гроші закінчилися?": дует Потап і Настя повертається, але українці зовсім не оцінили (фото, відео)

Пара нещодавно розлучилася

Українські артисти Потап та Настя Каменських вирішили, що дев’ять років паузи — це вже достатньо, аби знову дістати зі шухляди бренд "Потап і Настя". Щоправда, повернення легендарного дуету виявилося не таким тріумфальним, як, імовірно, очікували артисти. У соцмережах їхній анонс зустріли не оплесками.

У своєму дописі зірки загадково написали, що "рано чи пізно все має свій кінець", навіть пауза довжиною у дев’ять років. Після цього вони оголосили про концерт у Нью-Йорку, який запланований на 19 грудня, та додали: "Ну ви зрозуміли, буде весело".

Особливого пікантного присмаку ситуації додає те, що нещодавно Потап і Настя оголосили про розлучення. У соцмережах експодружжя повідомило, що "рано чи пізно все має свій кінець", як і їхній шлюб. І ось тепер — камбек дуету.

Втім, у коментарях користувачі не зраділи такому поверненню. Частина аудиторії вирішила, що повернення дуету — це не про мистецтво, а про фінансову реабілітацію. Люди писали, що на концерти нібито ходитимуть лише "русскіє та ті, хто виїхав ще у 2012-му", а також писали, що "гроші, мабуть, закінчилися".

Дісталося й сольній кар’єрі Насті Каменських. Коментатори пригадали її спроби підкорити іспаномовну аудиторію та пожартували, що "Іспанія не прийняла зірку", тому довелося повертатися до старої схеми. Інші ж заявляли, що артисти "зрозуміли, що ні на що не здатні".

