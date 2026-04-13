Ценник на капусту падает: где ее купить за 8 грн и будет ли она в дальнейшем дешеветь

Сейчас капуста в среднем почти на 90% дешевле, чем в прошлом году

В апреле капуста в Украине подешевела по сравнению с мартом, хотя динамика цен зависит от ее вида. Молодая всегда дороже белокочанной.

Молодая капуста в среднем стоит 89,00 грн/кг (Auchan – 88,50 грн/кг, Megamarket – 89,50 грн/кг), в то время как в марте ее средняя цена составляла 102,16 грн/кг. Таким образом, через месяц она подешевела на 13,16 грн/кг, как написали в "Минфин".

В то же время белокочанная капуста значительно дешевле: средняя апрельская цена составляет 10,10 грн/кг (Novus — 8,19 грн/кг, Metro — 8,00 грн/кг, Auchan — 8,20 грн/кг, Megamarket — 16,00 грн/кг), тогда как в марте она стоила 10,97 грн/кг. Разница составила 0,87 грн/кг в сторону понижения.

Сколько стоит молодая и старая капуста в магазинах в марте-апреле 2026. Фото: "Минфин"

Прогноз по ценам на капусту

По данным рынка, на белокочанную капусту давит ухудшение качества урожая 2025 года в хранилищах и активная распродажа запасов производителями перед поступлением ранних овощей, как пояснили в "EastFruit", дополнительно влияет импорт нового урожая, который усиливает конкуренцию. По состоянию на сегодня капуста в среднем почти на 90% дешевле, чем год назад, а рост цен возможен только после полной реализации прошлогодних запасов.

Насколько подешевела капуста за март-апрель 2026 года. Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная искусственным интеллектом

