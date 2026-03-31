Популярні великодні цукерки зникли з магазинів: чи повернуться вони

Українські ласуни б’ють на сполох: знайти у продажу віральні великодні цукерки Bunny Gifts від компанії Roshen стало майже неможливо. Солодощі, які за лічені тижні стали справжнім хітом соцмереж, зникли як з полиць великих супермаркетів, так і з асортименту офіційного інтернет-магазину виробника.

Про це пишуть у соціальній мережі Трендс. Представники компанії Roshen пояснили, чому так.

"Мені щойно в магазині сказали, що ці цукерки закінчились і їх вже не буде, це правда?", — запитує користувачка Тредс.

Що це за цукерки

Bunny Gifts — це фігурні шоколадні цукерки у формі великодніх кроликів. Вони привернули увагу покупців не лише завдяки смаку молочного шоколаду, а й через яскраве пакування: кожен "зайчик" загорнутий у кольорову фольгу з вушками, що зробило їх ідеальним елементом для святкових кошиків та декоративних композицій.

Що каже Roshen

На запити розчарованих покупців у мережі Threads, представництво @roshen_ukraine підтвердило, що нових поставок цього сезону вже не буде. У компанії пояснили, що не очікували такого шаленого попиту на цей товар.

"Правда. Bunny Gifts були сезонною продукцією, яку ми випустили обмеженою серією до свята. На жаль, нових поставок більше не планується. Ці цукерки викликали значно більший ажіотаж, ніж ми очікували, і їх дуже швидко розкупили", — пишуть у компанії.

Представники бренду також пообіцяли врахувати цьогорічний досвід у майбутньому та випустити більшу партію до наступних свят. Тож тим, хто не встиг придбати "зайчиків" зараз, залишається лише сподіватися на їхнє повернення вже наступного року.

