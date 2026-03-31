Популярные пасхальные конфеты исчезли из магазинов: вернутся ли они

Украинские сладкоежки бьют тревогу: найти в продаже виральные пасхальные конфеты Bunny Gifts от компании Roshen стало почти невозможно. Сладости, за считанные недели ставшие настоящим хитом соцсетей, исчезли как с полок крупных супермаркетов, так и из ассортимента официального интернет-магазина производителя.

Представители компании Roshen объяснили, почему да.

"Мне только в магазине сказали, что эти конфеты закончились и их уже не будет, это правда?", — спрашивает пользователь Тредс.

Что это за конфеты

Bunny Gifts – это фигурные шоколадные конфеты в форме пасхальных кроликов. Они привлекли внимание покупателей не только благодаря вкусу молочного шоколада, но и из-за яркой упаковки: каждый зайчик завернутый в цветную фольгу с ушками, что сделало их идеальным элементом для праздничных корзин и декоративных композиций.

Что говорит Roshen

По запросам разочарованных покупателей в сети Threads, представительство @roshen_ukraine подтвердило, что новых поставок в этом сезоне уже не будет. В компании объяснили, что не ожидали такого безумного спроса на этот товар.

"Правда. Bunny Gifts были сезонной продукцией, которую мы выпустили ограниченной серией к празднику. К сожалению, новых поставок больше не планируется. Эти конфеты вызвали гораздо больший ажиотаж, чем мы ожидали, и очень быстро раскупили", — пишут в компании.

Представители бренда также пообещали учесть опыт этого года в будущем и выпустить большую партию к следующим праздникам. Так что тем, кто не успел приобрести "зайчиков" сейчас, остается только надеяться на их возвращение уже в следующем году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, благодаря какой отметке можно купить товар за нацкешбек.