Популярний сир майже за пів ціни: в "АТБ" з 1 квітня діятиме приємна знижка

Місцями можна заощадити майже 40 грн

У мережі супермаркетів "АТБ" з 1 квітня буде акційний тиждень під час якого суттєво подешевшають популярні молочні продукти — плавлені сирки та твердий сир.

Знижки діятимуть з 1 по 7 квітня та охоплять одразу кілька найпопулярніших позицій. Про це можна дізнатись з поста у "Тhreads".

Зокрема, акційна ціна зачепить плавлені сирки "Золотий резерв" трьох смаків — "Вершковий", "Чеддер" та "Дружба" (по 70 грамів). У цей період їх можна буде придбати за 15,50 гривень замість звичних 27,50 гривень. Знижка становитиме близько 43%.

Також у "АТБ" подешевшає твердий сир "Комо" у чотирьох варіантах — "Вершковий", "Чеддер", "Сметанковий" та "Горіховий" (по 150 грамів). Перші три смаки продаватимуться за 57,90 гривень замість 90,90 гривень, що означає знижку приблизно 36%. Натомість "Горіховий" коштуватиме 65,90 гривень замість 103,70 гривень.

Когда в "АТБ" будет скидка на сыр. Фото: инфографика "Телеграфа"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" діють вигідні знижки до -55% на 10 товарів та продуктів.