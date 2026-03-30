Не купуйте ці макарони в "АТБ" до 1 квітня: на них буде велика знижка

Серед виробів є спіралі, спагеті, бантики тощо

У мережі супермаркетів "АТБ" з 1 квітня стартує нова акційна пропозиція на макаронні вироби власної торгової марки магазина. Знижки охоплять одразу кілька популярних видів пасти, що часто використовуються для щоденного приготування страв.

Йдеться зокрема про ТМ "De Luxe Foods & Goods Selected". Детальніше про знижку написали в постах "Threads".

До акції увійдуть такі види макаронів: спіралі, витки, рігатоні, вермішель, бантики, пера, спагеті та спагеті цільнозернові. На ці позиції встановлена єдина акційна ціна — 41,90 гривень замість 56,50 гривень, що дозволяє зекономити близько 25%.

Окремо знижка діятиме і на локшину цього ж виробника. Її можна буде придбати за 51,90 гривень замість 69,90 гривень, що також становить 25% економії. Таким чином, у покупців є великий вибір різних видів макаронних виробів.

Знижки на макарони діятимуть з 1 квітня.

Знижки на макаронні вироби в "АТБ" з 1 квітня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" з 1 квітня також діятиме приємна знижка на твердий та плавлений сир. Місцями можна заощадити майже 40 гривень.