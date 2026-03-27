Різниця до 80 грн: де вигідніше купувати найпопулярніші сири до Великодня

Різниця суттєва

Ціни на твердий сир у популярних супермаркетах України суттєво відрізняються, і в деяких випадках різниця може сягати десятків гривень за одну упаковку.

Аналіз цін на сайті "GoToShop" показує, де покупцям вигідніше робити покупки. Місцями можна зекономити 80 гривень.

Зокрема, сир "ЗвениГора Український традиційний" у нарізці 150 г найдешевше продається в "Auchan" — за 106 грн. У "Сільпо" цей же продукт коштує 118 грн, а в "Metro" — 128,96 грн, що майже на 23 грн дорожче, ніж у найдешевшому варіанті.

Ціна на сир Звени Гора

Ще більш відчутна різниця у цінах на сир "Mlekovita Гауда" без лактози (150 г). В "АТБ" його можна придбати за 65,50 грн зі знижкою 30%, тоді як у "Сільпо" цей продукт коштує 144 грн. Різниця становить майже 80 грн, що робить покупку в "АТБ" більш ніж удвічі вигіднішою.

Ціна на сир Млековіта

Сир "Комо" "Традиційний" 50% у слайсах також має різні цінники. Найнижча ціна — у "Сільпо", де він продається за 79,99 грн зі знижкою 19%. В "Auchan" продукт коштує 99,30 грн, а в "Metro" — 101,92 грн.

Ціна на сир Комо

