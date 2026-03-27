Разница до 80 грн: где выгоднее покупать самые популярные сыры к Пасхе

Разница существенная

Цены на сыр в популярных супермаркетах Украины существенно отличаются, и в некоторых случаях разница может достигать десятков гривен за одну упаковку.

Анализ цен на сайте "GoToShop" показывает, где покупателям выгоднее делать покупки. Местами можно сэкономить 80 гривен.

В частности, сыр "ЗвениГора Украинский традиционный" в нарезке 150 г дешевле всего продается в "Auchan" — за 106 грн. У "Сильпо" этот же продукт стоит 118 грн, а у "Metro" — 128,96 грн, что почти на 23 грн дороже, чем в самом дешевом варианте.

Цена на сыр ЗвениГора

Еще более ощутимая разница в ценах на сыр " Mlekovita Гауда" без лактозы (150 г). У "АТБ" его можно приобрести за 65,50 грн со скидкой 30%, тогда как у "Сильпо" этот продукт стоит 144 грн. Разница составляет почти 80 грн, что делает покупку у "АТБ" более чем вдвое выгоднее.

Цена на сыр Млековита

Сыр "Комо" "Традиционный" 50% в слайсах также имеет разные ценники. Самая низкая цена – в "Сильпо", где он продается за 79,99 грн со скидкой 19%. У "Auchan" продукт стоит 99,30 грн, а у "Metro" — 101,92 грн.

Цена на сыр Комо

