Можна зекономити до 300 грн: в "АТБ" діють великі знижки на каву популярного бренда
Вигідна пропозиція в магазині триватиме ще кілька днів
Приємна акція для поціновувачів кави діє у мережі супермаркетів "АТБ". Популярні продукти бренду Jacobs можна придбати зі знижкою до 41%.
Акційні пропозиції діятимуть до 18 березня, тому скористатися вигідними цінами варто вже найближчим часом. Список написав "Телеграф".
У межах акції доступні такі пропозиції:
- Кава Jacobs Monarch розчинна сублімована 280 г — 399,90 грн, було 681,70 грн, економія 281,80 грн (-41%).
- Кава Jacobs Monarch мелена 230 г — 174,90 грн, було 297,60 грн, економія 122,70 грн (-41%).
- Кава Jacobs Monarch розчинна сублімована 95 г — 193,90 грн, було 329,00 грн, економія 135,10 грн (-41%).
- Кава Jacobs Kraftig розчинна сублімована 200 г — 269,90 грн, було 422,50 грн, економія 152,60 грн (-36%).
- Напій кавовий Jacobs Caramel Latte 450 г — вже немає в наявності.
Такі знижки дозволяють купити улюблену каву за значно нижчою ціною та зробити запас на кілька тижнів. Краще не зволікати, адже акційні товари швидко розкуповують.
