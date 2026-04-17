Білорусь готується вступити у війну? Що та де відбувається (карта)

Провокація Мінська може стати помилкою Лукашенка

Росія ймовірніше вчергове намагатиметься втягнути у війну з Україною Білорусь. Розвідка зафіксувала розбудовування доріг в напрямку нашої держави та налагодження артилерійських позицій.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він вже доручив передати лідеру Білорусі Олександру Лукашенку, що Україна готова захищати свою землю силою.

"Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок", — наголосив український лідер.

Білорусь та Україна на карті

Чи дійсно Білорусь готується до втручання у війну в Україні

Як повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, Білорусь схоже дійсно отримала задачу від Росії, перед весняно-літньою спробою штурмових дій на сході і півдні, тримати в напрузі українські сили.

"У будь-якому випадку, провокації зі сторони Білорусі будуть помилкою для Лукашенка і його режиму", — пише Коваленко.

За даними моніторів, ймовірніше Зеленський говорив про наступні напрямки та об'єкти військової інфраструктури. На них вже фіксуються роботи. Так, будується нова застава біля села Свєча (Наровлянський район). У березні 2026 року з'явилась інформація про плани будівництва всього за 860 метрів від села Свєча, яке розташоване впритул до українського кордону. Завершити роботи планують до серпня 2026 року.

Наровлянський район на карті

Військові містечка та бази:

У Гомельській області триває будівництво нових військових об'єктів. Зокрема військового містечка за 40 км від кордону з Україною (територія колишнього піонерського табору "Чайка" в Гомельському районі).

з Україною (територія колишнього піонерського табору "Чайка" в Гомельському районі). Військовий полігон біля станції Якимівка (Речицький район). У січні 2026 розпочалася активна фаза його будівництва.

Супутникові знімки будівництва об’єктів інфраструктури. Фото: Sentinel-hub від 2 березня 2026

Де ще зафіксована активність

Зведення дамб та насипів (наприклад, "Східний обхід"), які можуть використовуватися для переміщення техніки в районах Якубівка та Ченки.

Є плани щодо будівництва прикордонної застави в селі Карпівка (Лоївський район).

Місця будівництва військового містечка, полігону та «протипаводкової дамби» на території Білорусі

Яку роль Білорусь вже відіграла у війні в Україні

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Білорусь виступала плацдармом для наступу на Київщину та Чернігівщину. Тоді під виглядом спільних навчань російська армія розпочала 24 лютого вторгнення з півночі. Окрім того, з білоруської території запускали ракети по Україні.

Фактично білоруська армія нібито не брала участь в нападі, але країна надала ресурси, території, логістику та інфраструктуру Кремлю.

