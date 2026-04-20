Лукашенко готов вступить в войну против Украины? Эксперты дали прогноз

Риск, что белорусский лидер пойдет на прямое вовлечение своих войск в войну, не выглядит большим

Эксперты оценили для "Телеграфа", готов ли самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко бросить свою армию в войну против Украины. Несмотря на давление со стороны Москвы , Лукашенко от прямого вступления в противостояние сдерживает здравый смысл и страх за собственное кресло.

Военный эксперт Олег Стариков в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" однозначно ответил, что Лукашенко не хочет прямого военного противостояния с Украиной. Он заинтересован в том, чтобы на границе было спокойно.

Нет, нет. Если бы хотел – уже давно было бы [военного вмешательства – ред.]. Он делает все возможное, чтобы граница между Украиной и Беларусью оставалась не горячей, а холодной, — сказал он

Александр Лукашенко

Стоит отметить, что на 1200 км общей границы действительно нет ни одной активной точки. Лукашенко сознательно превратил этот рубеж в "замороженный". Хотя в 2022 году Беларусь действительно открыла свою территорию и воздушное пространство для вторжения России, сам Минск в боевых действиях не участвовал — и с тех пор держится той же линии.

Оппозиционный белорусский общественный деятель и политолог Дмитрий Болкунец в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" указывает еще на один важный фактор. Белорусская армия не готова к полноценному участию в масштабных боевых действиях.

Привлечение белорусских военнослужащих к военным действиям против других государств может привести к тяжелым внутренним последствиям. В частности, появление первых значительных потерь способно повлечь за собой резкое обострение общественной ситуации и рост внутренней нестабильности вплоть до массовых протестных форм реакции, — пояснил Болкунец

Появление значительных потерь среди военных может повлечь за собой внутреннюю нестабильность и протесты в Беларуси. По словам эксперта, это понимает не только Лукашенко, но Кремль.

