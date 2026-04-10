Не тільки Близький Схід. Зеленський планує чергове робоче турне: куди і навіщо

Глава держави розповів про плани

Президент України Володимир Зеленський після турне по Близькому Сходу планує відвідати європейські країни. Мета візиту — домовленості про тривалу співпрацю.

Про візити до країн Європи

Про це глава держави розповів в розмові з журналістами у четвер, 9 квітня. Він говорив про головні цілі поїздки та результати попередніх міжнародних візитів.

Так, як ми домовляємося на Близькому Сході та в Затоці, будемо домовлятися і в Європі – нам потрібна довготривала співпраця, яка реально посилює Україну. Дуже важливо йти цим шляхом, тому що я впевнений, що такої військової та безпекової експертизи, яка є сьогодні в нас, ні в кого більше немає. Звісно, окрім цього, будемо говорити про фінансування для України й про питання, пов’язані з нашим місцем у Європейському Союзі, — сказав Зеленський

Про результати візиту до Туреччини

З Ердоганом ми говорили, зокрема, про такі речі: саміт НАТО, який цього року буде в Туреччині, і місце України в ньому. А також про те, яке бачення Сполучених Штатів Америки щодо нашого вступу в Альянс, який вплив на ці процеси має Росія, — розповів Зеленський

Друге питання, яке обговорювалося — тристороння зустріч на рівні лідерів у Туреччині. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, за словами Зеленського, підтримує цю ідею. Далі вже мають бути перемовини з російською стороною.

Третє: в принципі, ми з ним погодили спільний інтерес в одному великому енергетичному проєкті Україна – Туреччина. Четверте: домовленості з країнами Близького Сходу та регіону Затоки. Щось схоже ми будемо робити у співпраці з Туреччиною, — поділився деталями глава держави

Він додав, що наступного дня після його зустрічі з Ердоганом голова НАК "Нафтогаз" Сергій Корецький зустрічався з міністром енергетики Туреччини. Також секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Рустем Умєров зустрічався з турецькими колегами, говорили про оборонне співробітництво. За словами Зеленського, там є кілька різних проєктів.

Про результат візиту до Сирії

Щодо Сирії: безумовно, Україна показує, що не тільки Росія присутня на Близькому Сході. Сирія воювала за себе фактично проти Ірану й проти "рускіх". Сирія дуже поважає Україну. Після падіння Асада ми побудували якісно інші відносини. Є всі необхідні контакти на політичному рівні – на найвищому, на рівні МЗС, на інших необхідних. Будемо посилювати дипломатичну присутність у Сирії – працюватиме наше посольство. Готові співпрацювати у сфері продовольчої безпеки, також щодо інфраструктури, — зазначив Зеленський

За його словами, він та президент Сирії Ахмед аш-Шараа домовилися про серйозні контракти щодо агропромислового комплексу. І ми тут бачимо можливості і для інших країн регіону, додав Зеленський.

Про позбавлення Башара Асада ордена Ярослава Мудрого

Президент висловив здивування, що колишній президент Сирії (2000–2024), був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого. Він переконаний, що це "точно був нерозумний крок".

Як відомо, Асад був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня 20 квітня 2002 року. Нагороду вручив тодішній президент України Леонід Кучма за "видатний особистий внесок у розвиток українсько-сирійських відносин". Питання про позбавлення Асада нагороди неодноразово обговорювалося в Україні.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський відповів на заяву Путіна про "великоднє перемирʼя". За версією Москви, воно нібито почне діяти у суботу, 11 квітня.