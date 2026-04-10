Не только Ближний Восток. Зеленский планирует очередное рабочее турне: куда и зачем

Глава государства рассказал о планах

Президент Украины Владимир Зеленский после турне по Ближнему Востоку планирует посетить европейские страны. Цель визита – договоренности о длительном сотрудничестве.

О визитах в страны Европы

Об этом глава государства рассказал в разговоре с журналистами в четверг, 9 апреля. Он говорил о главных целях поездки и результатах предыдущих международных визитов.

Так, как мы договариваемся на Ближнем Востоке и в Заливе, будем договариваться и в Европе – нам нужно долгое сотрудничество, реально усиливающее Украину. Очень важно идти по этому пути, потому что я уверен, что такой военной экспертизы, которая есть сегодня у нас, ни у кого больше нет. Конечно, кроме этого, будем говорить о финансировании для Украины и вопросах, связанных с нашим местом в Европейском Союзе, — сказал Зеленский

О результатах визита в Турцию

С Эрдоганом мы говорили, в частности, о таких вещах: саммит НАТО, который будет в этом году в Турции, и месте Украины в нем. А также о том, каково видение Соединенных Штатов Америки относительно нашего вступления в Альянс, какое влияние на эти процессы имеет Россия, — рассказал Зеленский

Второй вопрос, который обсуждался — трехсторонняя встреча на уровне лидеров в Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по словам Зеленского, поддерживает эту идею. Дальше уже предстоят переговоры с российской стороной.

Третье: в принципе, мы с ним согласовали общий интерес в одном крупном энергетическом проекте Украина – Турция. Четвертый: договоренности со странами Ближнего Востока и региона Залива. Что-то похоже мы будем делать в сотрудничестве с Турцией, — поделился деталями глава государства

Он добавил, что на следующий день после его встречи с Эрдоганом глава НАК "Нафтогаз" Сергей Корецкий встречался с министром энергетики Турции. Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров встречался с турецкими коллегами, говорили об оборонном сотрудничестве. По словам Зеленского, там есть несколько разных проектов.

О результате визита в Сирию

По Сирии: безусловно, Украина показывает, что не только Россия присутствует на Ближнем Востоке. Сирия воевала за себя фактически против Ирана и против "русских". Сирия очень уважает Украину. После падения Асада мы выстроили качественно другие отношения. Есть все необходимые контакты на политическом уровне – на самом высоком, на уровне МИД, на других необходимых. Будем усиливать дипломатическое присутствие в Сирии – будет работать наше посольство. Готовы сотрудничать в сфере продовольственной безопасности, также по инфраструктуре, — отметил Зеленский

По его словам, он и президент Сирии Ахмед аш-Шараа договорились о серьезных контрактах по агропромышленному комплексу. И мы здесь видим возможности и для других стран региона, – добавил Зеленский.

О лишении Башара Асада ордена Ярослава Мудрого

Президент выразил удивление, что бывший президент Сирии (2000–2024) был награжден орденом князя Ярослава Мудрого. Он убежден, что это "точно был неразумный шаг".

Как известно, Асад был награжден орденом князя Ярослава Мудрого I степени 20 апреля 2002 года. Награду вручил тогдашний президент Украины Леонид Кучма за "выдающийся личный вклад в развитие украинско-сирийских отношений". Вопрос о лишении Асада награды неоднократно обсуждался в Украине.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление Путина о "пасхальном перемирии". По версии Москвы, оно вроде начнет действовать в субботу, 11 апреля.