"Це попільничка": зрадниця Поклонська зганьбилася незнанням українського слова (відео)

Уродженка Луганщини забула рідну мову

Колишній генпрокурор окупованого Криму Наталія Поклонська стала посміховиськом у мережі після свого чергового інтерв’ю. Колаборантка, яка виросла та зробила кар’єру в Україні, продемонструвала повну відсутність знань рідної мови, не зумівши перекласти слова "паляниця".

У новому сюжеті росіянки Ксенії Собчак зайшла розмова про знаменитий український "пароль" — слово "паляниця", за допомогою якого в Україні з початку повномасштабної війни виявляють "російських диверсантів та шпигунів" — росіянам його дуже важко вимовити. На запитання Собчак про значення слова Поклонська видала абсурдну версію.

Невиразно промовивши слово, "няш-мяш" із впевненим виглядом заявила, що "паляниця" перекладається як… попільничка. "Недопалки куди скидають", — ляпнула пропагандистка.

Реакція українців не забарилася. У соцмережі Threads користувачі жорстко висміяли колишню співвітчизницю за "неймовірні" лінгвістичні здібності. Ось лише деякі коментарі з мережі:

"Господибожепоможи. Є якесь логічне пояснення, чому в них не складається з цією паляницею? Окрім очевидного дебілізму"

"В них челюсть по-іншому росте)"

"Це вона так про свій рот каже) недопалки куди скидає 🤣"

"Боже, які вони тупі 🤦‍♀️"

"Про*балися, але де 😂😂😂"*

"Це так погано, що аж чудово"

"Робота проведена грандіозно, але вийшло погано"

Насправді паляниця — це традиційний український пшеничний хліб круглої форми з характерною тріщиною зверху. Слово походить від дієслова "палити" — тобто випікати на вогні, але ніяк не відноситься до попільнички.

Що Поклонська говорить про війну в Україні

В інтерв’ю уродженка Луганської області пояснила мовчання про вторгнення Росії небажанням привертати до себе зайву увагу. Вона наголосила, що є російськомовною українкою і не хоче ставати ні на чий бік, адже "ми ж брати".

Намагалася не брати участь у політичних, пропагандистських моментах, для мене це було дуже важко щодо ситуації між Росією та Україною. Це дві мої рідні країни, я люблю і ту, й іншу. Я не братиму участі в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі, ненависті. Я російськомовна українка. І я не уявляю, як один на одного… Наталія Поклонська

У березні зрадниця заявила, що "шукає справедливості" у наглядовому відомстві РФ. У мережі ж їй нагадали, що по ній плаче кримінальна стаття.