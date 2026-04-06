"Это пепельница": предательница Поклонская опозорилась незнанием украинского слова (видео)
Уроженка Луганщины забыла родной язык
Бывший генпрокурор оккупированного Крыма Наталья Поклонская стала посмешищем в сети после своего очередного интервью. Коллаборантка, которая выросла и сделала карьеру в Украине, продемонстрировала полное отсутствие знаний родного языка, не сумев перевести слово "паляниця".
В новом сюжете россиянки Ксении Собчак зашел разговор о знаменитом украинском "пароле" — слове "паляниця", с помощью которого в Украине с начала полномасштабной войны выявляют "российских диверсантов и шпионов" — россиянам его очень трудно выговорить. На вопрос Собчак о значении этого слова Поклонская выдала абсурдную версию.
Невнятно проговорив слово, "няш-мяш" с уверенным видом заявила, что "паляниця" переводится как… пепельница. "Окурки куда сбрасывают", — ляпнула пропагандистка.
Реакция украинцев не заставила себя ждать. В соцсети Threads пользователи жестко высмеяли бывшую соотечественницу за "невероятные" лингвистические способности. Вот лишь некоторые комментарии из сети:
- "Господи боже, помоги. Есть какое-то логическое объяснение, почему у них не складывается с этой паляницей? Кроме очевидного дебилизма"
- "У них челюсть по-другому растет)"
- "Это она так про свой рот говорит) окурки куда сбрасывает 🤣"
- "Боже, какие они тупые 🤦♀️"
- "Про*бались, но где 😂😂😂"*
На самом деле, паляниця — это традиционный украинский пшеничный хлеб круглой формы с характерной трещиной сверху. Слово происходит от глагола "палити" – то есть выпекать на огне, но никак не относится к пепельнице.
Что Поклонская говорит о войне в Украине
В интервью уроженка Луганской области объяснила свое молчание о вторжении России нежеланием привлекать к себе лишнее внимание. Она подчеркнула, что является русскоязычной украинкой и не хочет становиться ни на чью сторону, ведь "мы же братья".
Старалась не участвовать в политических, пропагандистских моментах, для меня это было очень трудно в плане ситуации между Россией и Украиной. Это две мои родные страны, я люблю и ту, и другую. Я не буду участвовать в разжигании межнациональной розни, ненависти. Я русскоязычная украинка. И я не представляю, как один на другого…
В марте предательница заявила, что "ищет справедливости" в надзорном ведомстве РФ. В сети же ей напомнили, что по ней плачет уголовная статья.