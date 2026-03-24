Янукович був дуже побожним? Блогерка показала "таємну кімнату" у Межигір’ї (відео)

Розкіш особняка шокувала харківську блогерку

Межигір’я — парковий комплекс з особняком, у якому колись жив президент-втікач Віктор Янукович. Через кілька років після Євромайдану воно повністю перейшло у державну власність. Проте для українців це місце й нині залишається символом корупції у країні.

У Межигір’ї побувала відома харківська блогерка Ірина Гуртова, яка показала кілька кадрів, як особняк Януковича зараз виглядає зсередини. У своєму Threads Ірина опублікувала відео, на якому видно, що найбільше її шокувало.

Ірина Гуртова у Межигір’ї. Фото: скріншот із відео

Як виявилося, всередині особняка є своя каплиця, в якій Янукович, мабуть, молився. Як і все в цьому будинку, церква облаштована з розмахом та за всіма церковними правилами. Тут багато ікон, є вівтар, а зі стелі звисає величезна люстра.

Резиденція Януковича Мій шок у шоці. Неймовірно вдячна @vadimnazymok за дуже цікаву та детальну екскурсію написала Ірина Гуртова

У коментарях до посту харківської блогерки розпочалося бурхливе обговорення. Деякі користувачі іронічно сприйняли таку побожність президента.

Ось що писали люди у коментарях:

Скільки разів там були, ніколи не пускали всередину.

Порошенко теж має. Лише вас туди не пустять.

Шикарно цар жив!

Він віруючий та православний.

А тепер ще більше крадуть.

Яка гидота.

Дуже хороша пігулка пам’яті для тих, хто др*чить на еру Януковича, розповідає, як було добре. А тепер уявіть масштаб вкрадених грошей.

І все це багатство, народне добро! Дуже шкода, що ми так живемо, одні бідують, інші жують, і все як треба!

Бачите, у Яника власна каплиця була! Віруюча людина (як, до речі, більшість кримінальників). А віруюча людина поганою бути не може. А ми його під зад копняками.

Коментарі під відео з Межигір’я

