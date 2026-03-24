Янукович був дуже побожним? Блогерка показала "таємну кімнату" у Межигір’ї (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Розкіш особняка шокувала харківську блогерку
Межигір’я — парковий комплекс з особняком, у якому колись жив президент-втікач Віктор Янукович. Через кілька років після Євромайдану воно повністю перейшло у державну власність. Проте для українців це місце й нині залишається символом корупції у країні.
У Межигір’ї побувала відома харківська блогерка Ірина Гуртова, яка показала кілька кадрів, як особняк Януковича зараз виглядає зсередини. У своєму Threads Ірина опублікувала відео, на якому видно, що найбільше її шокувало.
Як виявилося, всередині особняка є своя каплиця, в якій Янукович, мабуть, молився. Як і все в цьому будинку, церква облаштована з розмахом та за всіма церковними правилами. Тут багато ікон, є вівтар, а зі стелі звисає величезна люстра.
Резиденція Януковича Мій шок у шоці. Неймовірно вдячна @vadimnazymok за дуже цікаву та детальну екскурсію
У коментарях до посту харківської блогерки розпочалося бурхливе обговорення. Деякі користувачі іронічно сприйняли таку побожність президента.
Ось що писали люди у коментарях:
- Скільки разів там були, ніколи не пускали всередину.
- Порошенко теж має. Лише вас туди не пустять.
- Шикарно цар жив!
- Він віруючий та православний.
- А тепер ще більше крадуть.
- Яка гидота.
- Дуже хороша пігулка пам’яті для тих, хто др*чить на еру Януковича, розповідає, як було добре. А тепер уявіть масштаб вкрадених грошей.
- І все це багатство, народне добро! Дуже шкода, що ми так живемо, одні бідують, інші жують, і все як треба!
- Бачите, у Яника власна каплиця була! Віруюча людина (як, до речі, більшість кримінальників). А віруюча людина поганою бути не може. А ми його під зад копняками.
