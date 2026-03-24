Янукович был очень набожным? Блогерша показала "тайную комнату" в Межигорье (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Роскошь особняка привела в шок харьковскую блогершу
Межигорье — парковый комплекс с особняком, в котором когда-то жил беглый президент Виктор Янукович. Спустя несколько лет после Евромайдана оно полностью перешло в государственную собственность. Однако для украинцев это место и сейчас остается символом коррупции в стране.
В Межигорье побывала известная харьковская блогерша Ирина Гуртовая, которая показала несколько кадров, как особняк Януковича сейчас выглядит изнутри. В своем Threads Ирина опубликовала видео, на котором видно, что больше всего ее шокировало.
Как оказалось, внутри особняка есть своя часовня, в которой Янукович, видимо, молился. Как и все в этом доме, церквушка устроена с размахом и по всем церковным правилам. Здесь много икон, есть алтарь, а с потолка свисает огромная люстра.
Резиденция Януковича. Мой шок в шоке. Невероятно благодарна @vadimnazymok за очень интересную и детальную экскурсию
В комментариях к посту харьковской блогерши началось бурное обсуждение. Некоторые пользователи иронично восприняли такую набожность беглого президента.
Вот что писали люди в комментариях:
- Сколько раз там были, никогда внутрь не пускали.
- У Порошенко тоже есть. Только вас туда не отпустят.
- Шикарно царь жил!
- Он верующий и православный.
- А теперь еще больше воруют.
- Какая мерзость.
- Очень хорошая пилюля памяти для тех, кто др*чит на эру Януковича, рассказывает, как было хорошо. А теперь представьте масштаб украденных денег.
- И все это богатство, народное добро! Очень жаль, что мы так живем, одни бедствуют, другие жируют и все как надо!
- Видите, у Яника собственная часовня была! Верующий человек (как, кстати, большинство уголовников). А верующий человек плохим быть не может. А мы его под зад копняками.
Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас Дмитрий Булатов, которому отрезали ухо во время Евромайдана. Теперь он многодетный отец и ветеран.