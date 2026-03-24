Янукович был очень набожным? Блогерша показала "тайную комнату" в Межигорье (видео)

Роскошь особняка привела в шок харьковскую блогершу

Межигорье — парковый комплекс с особняком, в котором когда-то жил беглый президент Виктор Янукович. Спустя несколько лет после Евромайдана оно полностью перешло в государственную собственность. Однако для украинцев это место и сейчас остается символом коррупции в стране.

В Межигорье побывала известная харьковская блогерша Ирина Гуртовая, которая показала несколько кадров, как особняк Януковича сейчас выглядит изнутри. В своем Threads Ирина опубликовала видео, на котором видно, что больше всего ее шокировало.

Ирина Гуртовая в Межигорье. Фото: скриншот из видео

Как оказалось, внутри особняка есть своя часовня, в которой Янукович, видимо, молился. Как и все в этом доме, церквушка устроена с размахом и по всем церковным правилам. Здесь много икон, есть алтарь, а с потолка свисает огромная люстра.

Резиденция Януковича. Мой шок в шоке. Невероятно благодарна @vadimnazymok за очень интересную и детальную экскурсию написала Ирина Гуртовая

В комментариях к посту харьковской блогерши началось бурное обсуждение. Некоторые пользователи иронично восприняли такую набожность беглого президента.

Вот что писали люди в комментариях:

Сколько раз там были, никогда внутрь не пускали.

У Порошенко тоже есть. Только вас туда не отпустят.

Шикарно царь жил!

Он верующий и православный.

А теперь еще больше воруют.

Какая мерзость.

Очень хорошая пилюля памяти для тех, кто др*чит на эру Януковича, рассказывает, как было хорошо. А теперь представьте масштаб украденных денег.

И все это богатство, народное добро! Очень жаль, что мы так живем, одни бедствуют, другие жируют и все как надо!

Видите, у Яника собственная часовня была! Верующий человек (как, кстати, большинство уголовников). А верующий человек плохим быть не может. А мы его под зад копняками.

Комментарии под видео из Межигорья

