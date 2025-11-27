Сховали навіть "шматочок України": Путіну влаштували найпишніший прийом у Киргизстані з початку війни (фото та відео)

Перед президентом РФ у Бішкеку співали та танцювали — лунала навіть "калинка-малинка"

Під час офіційного візиту президента Російської Федерації Володимира Путіна до Киргизстану, що завершився у четвер, 27 листопада, йому влаштували наймасштабніший і урочистіший прийом з початку війни проти України. Крім того, від його погляду приховали будівлю посольства України, що розташоване поруч із президентською резиденцією, встановивши спеціальний екран.

Що потрібно знати:

З 25 по 27 листопада президент РФ Володимир Путіна здійснив офіційний візит до Киргизстану

Його зустріч була наймасштабнішою з початку війни Росії проти України та вражала пишнотою навіть з урахуванням східних традицій

Перед президентською резиденцією встановили екран, який закрив від очей Путіна посольство України

30 листопада у Киргизстані пройдуть позачергові парламентські вибори

Про це повідомляє "Агентство. Новини". У мережі з’явилися відеокадри заходів за участю глави Кремля у Киргизстані.

Путін прибув до Бішкека увечері у вівторок, 25 листопада. Біля літака його зустрів президент Киргизстану Садир Жапаров. Килимовою доріжкою до будівлі аеропорту "Манас" Путін пройшов разом із Жапаровим, а по обидва боки стояли сокільники з беркутами, кінологи з тайганами (порода хортів), танцівниці в національному одязі біля юрт, а також вершники у традиційному озброєнні. Усередині аеропорту для російського лідера виконали "Калинку" на киргизьких інструментах комуз та кияк.

Перед переговорами між Путіним та Жапаровим у середу президентський лімузин прямував до палацу Інтимак Ордо у супроводі кінного кортежу з 26 вершників. Двоє попереду несли російський та киргизький прапори. Біля будівлі були вишикувані почесні варти: кілька десятків військових, учасники в національних обладунках та військовий оркестр.

Ще до приїзду російського президента на площі перед резиденцією Інтимак Ордо встановили великий каркасний екран, що закрив вид на розташоване приблизно за 200 метрів посольство України. Радник українського посла в Киргизстані Денис Автономов утримався від коментарів, проте зазначив, що "причинно-наслідковий зв’язок, очевидно, є".

Зведення каркасного екрану, що закриває посольство України у Бішкеку. Фото: "Україна - Центральна Азія"

У дні візиту Путіна усі школи Бішкека перевели на дистанційний формат. У середу ввечері рух у столиці виявився паралізованим через дорожні обмеження, запроваджені у зв’язку з приїздом російського лідера.

"Єдине, на що не наважилися керівники Киргизстану, зустрічаючи Путіна в Бішкеку, це розлити перед ним в аеропорту води Іссик-Куля", — іронізує політолог Аркадій Дубнов.

Оцінюючи церемоніальний прийом глави Кремля, він заявив, що для Киргизстану візит має "винятково важливе значення", оскільки відбувся напередодні позачергових парламентських виборів, призначених на 30 листопада. На думку експерта, своїм візитом за кілька днів до голосування президент РФ висловив "недвозначну підтримку" чинній киргизькій владі.

Нагадаємо, на пресконференції за підсумками візиту до Киргизстану Путін зробив низку заяв щодо роботи над завершенням війни в Україні. Він заявив, що Москва згодна покласти ідеї "мирного плану" Трампа "в основу майбутніх домовленостей".