Лукашенко звернувся до Зеленського та наговорив маячні. Головні заяви

Голова Білорусі пояснив, чому угода США більше орієнтована на Москву, ніж на Київ

Голова Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до президента України Володимира Зеленського. Він закликав Київ погодитись на "мирний план" США, аби якомога швидше закінчити війну. При цьому Лукашенко повторив тези російської пропаганди про нібито небажання України домовлятися.

Що треба знати:

Лукашенко переконаний, що війна в Україні "як ніколи близька до завершення"

Для цього президенту України треба лише підписати угоду США

Росія, на думку голови Білорусі, більш "зговірлива" на переговорах, ніж Україна

"Телеграф" зібрав головні заяви Лукашенка, в яких він згадав навіть зустріч Путіна з Трампом на Алясці. Адже вважає, що вона набагато вагоміша, ніж зустрічі президента США з Зеленським.

Голова Білорусі звернувся до українського лідера. Він закликав Зеленського підписати "мирний план" Трампа навіть, якщо український лідер не згодний з деякими питаннями, адже "їх можна вирішити потім".

"Якщо ти (Зеленський — ред.) хочеш, щоб Україна збереглася у тих кордонах, у яких вона сьогодні є, з урахуванням реалій на фронті, треба домовлятися. Не треба "торпедувати" переговорний процес. Якщо десь чогось не можете домовитись, а я з цієї пропозиції не побачив, що там не можна з чимось домовитися, якихось неправильних питань, але якщо раптом там якась демілітаризована зона, шматочки тощо на Донбасі, ну залиште на потім. Ну, залиште на потім, припиніть війну, де гинуть не твої діти", — каже Лукашенко.

Він переконаний, що наразі війна в Україні дуже близька до завершення. Але Україна "гальмує" цей процес тим, що не хоче йти на поступки.

"План (США — ред.) працездатний. І Володимир Володимирович (Путін — ред.) признає, що це є гарною основою для переговорів", — додає голова Білорусі.

Лукашенко вважає, що у війні України та Росії не буде переможців, саме тому її слід припини. При цьому він навіть пояснив чому "мирний план" Трампа сильно орієнтований на Росію. На думку білоруського лідера, вся справа у зустрічі Трампа та Путіна на Алясці.

"Американці зустрічалися із росіянами на Алясці. А скільки разів вони зустрічалися з українцями? І той самий Трамп із Зеленським, із європейцями? Ви що думаєте, вони просто попили чаю? Чи те, що ви бачили за столом на початку переговорів протокольну зйомку? Ні", — каже Лукашенко.

За його словами, тоді Трамп та Путін мали ґрунтовну розмову та провели велику роботу. Але головна "проблема" те, що Росія "виявилася більш договороспроможною, ніж Україна", вважає Лукашенко.

