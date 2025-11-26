Лукашенко зробив Путіну пропозицію: до чого тут Україна

Зустріч розпочалася у державній резиденції "Ала-Арча"

Глави Білорусі та Росії Олександр Лукашенко та Володимир Путін зустрілися у столиці Киргизстану місті Бішкек. Свій діалог вони розпочали одразу ж з обговорення України.

Що потрібно знати:

Лукашенко пропонує провести переговори у Мінську

Путін відзначив "внесок" білоруського президента в переговорний процес

Лукашенко заявив, що веде переговори із західними країнами та США, при цьому захищаючи союз Білорусі та Росії

Зустріч Лукашенка та Путіна 26 листопада. Фото: Пул Першого

Лукашенко запропонував провести переговори щодо України в Мінську: "Якщо у вас буде бажання повернутися до Мінська знову, ми завжди готові".

Своєю чергою Путін заявив про вклад Лукашенка в переговорний процес.

"Я знаю, що ви завжди в курсі. Вас завжди це теж турбує. І ви теж один із тих людей, який прагне до того, щоб цей конфлікт був закінчений. Ми пам’ятаємо про ваш внесок у врегулювання цього конфлікту", — прозвучало від кремлівського голови.

Також Лукашенко розповів, що нібито веде переговори із "західниками" і ті дорікають йому.

"Щодо України, нас часто дорікають. Ви знаєте, ми ведемо діалоги й з західниками, і з американцями. Коли вони починають про це говорити, я запитую їх: "Ви що, не знали, що ми не просто рідні люди (народи Білорусі та Росії)? У нас юридично обґрунтовані дії, ми ж союзники", — сказав Путіну білоруський глава.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Лукашенко абсурдно висловився про збройну агресію Росії проти України.