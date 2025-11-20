"НАБУ - іноземна спецслужба": Корчинський про те, що не так зі справою Міндіча

Українське керівництво не готове йти на такі компроміси із ворогом

НАБУ діє під "кришею" ФБР для тиску США на українську владу, яким не зручний Зеленський. Проте скандалом із "плівками Міндіча", які злило Бюро, може скористатися Росія.

Що потрібно знати:

Міндічгейт може бути політичною кампанією проти української влади

США хочуть примусити Україну до миру та використовують свої інструменти

Скандал негативно вплине на українське суспільство у майбутньому

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив письменник та засновник "Братства" Дмитро Корчинський.

Детальніше читайте у матеріалі: "Якщо натовп хоче крові, її має дати Зеленський: Корчинський про Міндіча, "дах" НАБУ, Покровськ і мобілізацію".

Він вважає, що НАБУ в Україні — це не стільки орган боротьби з корупцією, скільки "політичний орган, який проводить певну політичну лінію".

НАБУ у нас не стільки орган боротьби з корупцією, скільки політичний орган, який провадить певну політичну лінію. Це іноземна спецслужба, яка легально діє в Україні. Вона бореться з корупцією (хоча й не ефективно), але це політичний орган тиску на українську владу для проштовхування тих чи інших рішень. Для прикладу, матеріали оперативної справи зливаються в інтернет. Як це взагалі може бути? НАБУ діє під "дахом" ФБР і американського посольства. Є певна коректність в таких справах, і в США її переважно дотримуються. В даному випадку, замість того, щоб притримувати у себе ці всі оперативні справи, вони зливаються з тим, щоб формувати певну громадську думку, провокувати незадоволення і, можливо, навіть певні громадські заворушення. вважає Корчинський

Письменник зазначив, що ворожа пропаганда одразу ж користується такими скандалами, а також це негативно позначається на наших стосунках із європейськими партнерами та друзями у США.

Корчинський вважає, що розгойдування через зливи НАБУ потрібні американцям, бо їм незручний Зеленський через "непоступливість".

Для Трампа і США зараз важливо, як вони кажуть, залагодити "конфлікт в Україні". І на перешкоді їм стоїть Зеленський, і взагалі непоступливість українського керівництва. Для США віддати ще одну чи дві області московитам, за те, щоб припинилася війна… Ну що тут такого? Це не їхні області. Для США, якщо Україна погодиться на припинення вогню і повноцінне функціонування "московської мови" та продовження діяльності "УПЦ ФСБ", ну і що тут такого? А для нас це питання національного виживання. І українське керівництво не готово йти на такі компроміси з ворогом. сказав Корчинський

Тому, додає співрозмовник, США, можливо, хотіли б змусити політичне керівництво до відставки, відповідно, використовують свій ресурс.

Справді, в багатьох державних компаніях існує корупція. Вона існує скрізь в світі. Але якщо для того, щоб здолати корупцію, потрібно знищити державу, то я думаю, що нам, українцям, краще все ж таки пожити деякий час ще з корупцією, ніж без держави. І тут не стільки боротьба з корупцією, на жаль, скільки політична кампанія. зазначив експерт

Аргументом на користь того, що "Міндічгейт" є "політичною кампанією", на думку Корчинського, може бути дивна втеча Міндіча за кордон.

Тобто ви ведете місяцями за ним стеження, прослуховуєте телефони, контролюєте контакти, переміщення, і раптом втрачаєте до нього інтерес за добу до того, як почнуть проводитися обшуки. Чи як? Чи він вислизає з-під вашого стеження? Що це за професіоналізм такий? Це ж кульмінаційний момент всієї цієї операції… НАБУ мало би спрямувати до ДПСУ відповідні документи. Міндіча затримали б на кордоні і чекали, поки приїдуть оперативники НАБУ, щоб його заарештувати. НАБУ нічого цього не зробило. Можливо, вони і не хотіли, щоб він був арештований? Можливо, хотіли, щоб він виїхав за кордон? Можливо, їх політичний тиск цікавить більше, ніж боротьба з корупцією? запитує Корчинський

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський анонсував нові важливі рішення після "Міндічгейту".