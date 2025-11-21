Проект соглашения, изменяющего правила: США предлагают Украине "почти НАТО"?

В проекте указано, что нападение России на Украину потребует коллективного ответа Запада, но есть сроки и возможные преграды

Мирный план США и России для Украины содержит интересную деталь – гарантии безопасности по образцу статьи 5 НАТО. Это означает, что потенциальное нападение на Украину будет рассматриваться США и Европой как нападение на все "трансатлантическое сообщество".

На "беспрецедентное обещание" обратили внимание в Axios. Это первый случай, когда президент США Дональд Трамп готов официально обсуждать гарантии безопасности на переговорах. Украина неоднократно акцентировала на них от союзников. Правда, содержится предложение не в плане из 28 пунктов, представленном министром армии США Дэном Дрисколлом, а в другом проекте соглашения.

Гарантии безопасности для Украины по другому проекту

По данным издания, в нем говорится, что любая предстоящая атака России на Украину "будет рассматриваться как атака, угрожающая миру и безопасности трансатлантического сообщества", и США и их союзники отреагируют соответственно, в том числе посредством военной силы.

Соединенные Штаты подтверждают, что значительное, преднамеренное и длительное вооруженное нападение Российской Федерации через согласованную линию перемирия на территорию Украины следует рассматривать как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества. В таком случае Президент Соединенных Штатов, осуществляя конституционные полномочия и после срочных консультаций с Украиной, НАТО и европейскими партнерами, определяет меры, необходимые для восстановления безопасности. Эти меры могут включать вооруженные силы, разведывательную и логистическую помощь, экономические и дипломатические действия и другие шаги, которые будут признаны целесообразными. Совместный механизм оценки НАТО и Украины оценит любое заявленное нарушение. Текст еще одного проекта договоренностей, предоставленный Axios

Кто будет контролировать ситуацию по проекту

В документе есть место для подписей Украины, США, ЕС, НАТО и России. Закрепляются гарантии безопасности на 10 лет, позже можно продлить по взаимным договоренностям. Отметим, что сейчас в НАТО входят 32 страны. Однако в опубликованных пунктах отдельно упомянута часть из них.

Члены НАТО, включая Францию, Великобританию, Германию, Польшу и Финляндию, подтверждают, что безопасность Украины является неотъемлемой частью европейской стабильности, и обязуются действовать согласованно с Соединенными Штатами в реагировании на любое нарушение, которое квалифицируется как таковое, обеспечивая единую и надежную позицию. Текст еще одного проекта договоренностей, предоставленный Axios

Контролировать соблюдение гарантий безопасности должна совместная мониторинговая комиссия под руководством европейских партнеров с участием США.

Насколько этот проект реален

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, Россию уже проинформировали о проекте мирного предложения, но неизвестно, согласится ли на него Кремль. Два независимых источника в США подтверждают, что документ настоящий, хотя подчеркивают: он еще не окончательный и должен пройти обсуждение с европейскими партнерами. При этом внеблоковый статус Украины остается в силе.

В Белом доме считают, что предложенные США гарантии безопасности стали бы значительным достижением для Владимира Зеленского и потенциально усилили бы долгосрочную защиту Украины от грядущей российской агрессии. Но есть два острых момента.

Предложение содержит требование Украины согласиться на потерю большего количества территорий, чем сейчас оккупировано, а также принять возвращение России в международное сообщество — со снятием санкций и фактической амнистией за военные преступления. Гарантии безопасности для Украины могут вызвать возмущение поклонников Трампа, выступающих за курс "Америка превыше всего". Ведь речь идет о том, что американские войска должны защищать Украину в случае новой войны — и это противоречит изоляционистским настроениям части республиканцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кроме гарантий безопасности и территориальных уступок содержится в плане 28 пунктов. Среди них сокращение Вооруженных сил Украины, гуманитарные обмены, вопросы ЗАЭС и т.д.