Є чотири версії. Як Міндічу вдалось виїхати з України напередодні обшуку

У НАБУ та САП вже проводять розслідування

Виїзд за кордон підозрюваного в справі НАБУ щодо корупції в енергетиці бізнесмена та співзасновника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча цілком міг відбутись через витік інформації. Наразі з'ясовується, на якому з етапів операції це могло статись.

Що треба знати:

Одна з версій можливості втечі Міндіча за кордон — витік інформації з НАБУ чи САП

Бек-офіс у Києві міг прослуховувати Бюро та знати про можливий обшук

Міндіч виїхав за кордон 10 листопада за кілька годин до обшуків НАБУ та САП

Олена Купіна, юристка, керівниця проєктів Антикорупційного центру МЕЖА етері КИЇВ24 назвала чотири можливі версії, як підозрюваному вдалось виїхати з України.

Тимур Міндіч

Одна з перших — витік інформації з НАБУ та САП, адже підозрюваний перетнув кордон України за кілька годин до обшуків у власній квартирі. Окрім того, не можна відкидати другу версію, що фігуранти стежили за Бюро та прокуратурою та прослуховували їх. Це ж підтверджують матеріали виявлені на одній з квартир під час обшуків.

"Такі випадки вже відомі, коли такі організації прослуховують НАБУ та САП, і знають, що щось проти них готується", — каже Купіна.

Третя версія — за НАБУ і САП могли стежити ДБР і СБУ, оскільки зараз нереформовані органи доганяють реформовані. На цьому етапі теж міг статись витік інформації. І останній, четвертий варіант, — НАБУ і САП брали ухвалу слідчого суду, аби провести обшуки в рамках операції "Мідас". Тут теж Міндіч міг отримати інформацію про це.

Резюмуючи, Купіна наголошує, що НАБУ і САП зробили все можливе. Але слід розуміти, що на момент перетину кордону Міндічем жодної законної підстави і можливості, передбаченої законом, завадити тому, аби він виїхав — не було. Щодо витоку інформації НАБУ та САП вже почали внутрішнє розслідування.

Що відомо про корупційний скандал

НАБУ 10 листопада заявило про викриття злочинної організації, яка систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" через бек-офіс у Києві, легалізувавши близько 100 млн доларів. Обшуки були не тільки у Міндіча, а у й ексміністра енергетики і тоді чинного міністра юстиції Германа Галущенка, вісьмом особам повідомлено про підозру, п’ятьом обрано тримання під вартою із заставою.

РНБО наклала на Міндіча та Олександра Цукермана санкції. Міндіча також можуть позбавити громадянства. Цікаво, що Державна прикордонна служба підтвердила, що перетин кордону Тимуром Міндічем відбувався законно, усі документи були в наявності, обмежень на виїзд не встановлювалося.

Раніше "Телеграф" розповідав, що один з фігурантів справи скаржився, що йому важко було нести 1,6 млн доларів готівкою. З'ясувалось — це не так багато.