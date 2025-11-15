Елітне таксі в Польщу: що відомо про втечу фігуранта справи НАБУ Міндіча (фото)

Журналісти встановили, що Міндіч перетнув кордон на Mercedes-Benz S 350

Підозрюваний в справі НАБУ щодо корупції в енергетиці бізнесмен та співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч виїхав з України на елітному таксі. В Польщу його вивіз львівський сервіс перевезень преміумкласу "ТаймЛюкс".

Що потрібно знати

Автомобіль, на якому Міндіч перетнув кордон, належить львівському підприємцю Максиму Вовку, він співвласник компанії-перевізника

Трансфер Київ–Варшава коштує 1300 євро

Державна прикордонна служба підтвердила законність перетину кордону Міндічем

"Схеми" з'ясували, що Міндіч скористався Mercedes-Benz S 350, що належить одному з власників компанії. Ба більше — інший співвласник раніше працював в західному управлінні Держприкордонслужби.

Із посиланням на джерела в правоохоронних органах, журналісти стверджують, що кордон Міндіч перетнув о 2:09 10 листопада. Лише за кілька годин після цього до нього прийшли з обшуками. НАБУ провело їх в рамках операції "Мідас". Детективи розслідували діяльність злочинної організації, що отримувала "відкати" від контрагентів "Енергоатому".

Що з'ясували журналісти про машину

З власних джерел журналісти отримали номер Mercedes-Benz S-350, на якому Міндіч перетнув кордон. Автомобіль належить 38-річному львівському підприємцю Максиму Вовку, який очолює і володіє компанією "ТаймЛюкс". За даними YouControl, у його власності є три авто, що використовуються для перевезень: Hyundai Avante, Mercedes-Benz S 350 та Hyundai Sonata.

Скріншот розслідування

Компанія зареєстрована у Львові в травні 2025 року, а в її активі — лише ліцензія на внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів. У соцмережах видно, що послуги надавали ще до офіційної реєстрації, ймовірно в межах ФОП Вовка. На Mercedes-Benz S 350 він отримував штрафи, переважно за перевищення швидкості.

Скріншот розслідування

"ТаймЛюкс" пропонує преміум-перевезення до Польщі, Молдови та Румунії, обіцяючи "швидкий перетин кордону" та "індивідуальні маршрути". Рекламні матеріали описують салон Mercedes-Benz S 350 як преміальний, а поїздка Київ–Варшава коштує 1300 євро.

Скріншот цін з соцмереж компанії

Інший співвласник — Ельдар Асадулаєв, колишній працівник ДПСУ, який у 2025 році через суд домігся виплати неврахованих доплат за службу в 2016–2018 роках.

Скріншот розслідування

Вовк заявив, що компанія не перевіряє документи пасажирів і він не знайомий з особою на прізвище Міндіч. Асадулаєв на уточнення відповів: "Вперше чую" та поклав слухавку.

Що відомо про корупційний скандал

НАБУ 10 листопада заявило про викриття злочинної організації, яка систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" через бек-офіс у Києві, легалізувавши близько 100 млн доларів. Обшуки були не тільки у Міндіча, а у й ексміністра енергетики і тоді чинного міністра юстиції Германа Галущенка, вісьмом особам повідомлено про підозру, п’ятьом обрано тримання під вартою із заставою.

РНБО наклала на Міндіча та Олександра Цукермана санкції. Міндіча також можуть позбавити громадянства. Цікаво, що Державна прикордонна служба підтвердила, що перетин кордону Тимуром Міндічем відбувався законно, усі документи були в наявності, обмежень на виїзд не встановлювалося.

Раніше "Телеграф" розповідав, що один з фігурантів справи скаржився, що йому важко було нести 1,6 млн доларів готівкою. З'ясувалось — це не так багато.